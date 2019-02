Amazon lancia il nuovo Echo Show | Alexa ora è anche video

Una domenica più dolce con iPhone XR e Huawei P20 a prezzo di saldo : Amazon li sta rilanciando : Stiamo vivendo un weekend particolarmente interessante per gli utenti che stanno valutando l'acquisto di un nuovo smartphone, soprattutto per quanto riguarda top di gamma come i vari iPhone XR e Huawei P20. Tutto questo per dire cosa? Esattamente come notato un paio di giorni fa sulle nostre pagine con le offerte Trony, sono ancora Apple e Huawei a fare la voce grossa, proponendo al pubblico alcune promozioni che potrebbero fare la differenza in ...