alta formazione a villa umbra nel mese di marzo

Domani in piazza per chiedere un Paese che investa sulla ricerca - sull’Alta formazione e cultura di università - conservatori e accademie : “Domani anche i settori ricerca università e Alta formazione della Federazione UIL Scuola Rua scenderanno in piazza nella grande manifestazione unitaria del mondo sindacale #FuturoalLavoro. Un titolo quanto mai azzeccato per quanto riguarda il mondo degli Enti di ricerca, delle università dell’Alta formazione, settori pubblici che continuano a fare i conti con una politica distratta e poco attenta rispetto ad un mondo di eccellenza, ...