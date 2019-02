All' ospedale gli prescrivono l' aerosol | neonato muore di polmonite 20 giorni dopo

Torino - neonato muore di polmonite. All'ospedale gli avevano prescritto aerosol : I genitori del piccolo Giacinto non si danno pace. Il loro bambino aveva appena due settimane di vita quando i medici hanno constato la tragica morte. Il neonato è morto per polmonite fulminante subito dopo essere arrivato All'ospedale Maria Vittoria di Torino. Era il 2 febbraio. E da quel giorno, il papà e la mamma di Giacinto chiedono solo una cosa: giustizia."Stava male e così l'abbiamo portato al pronto soccorso. L'hanno visitato e poi ...

Neonato muore dopo essere stato dimesso dAll’ospedale - aperta un’inchiesta a Torino : La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti a seguito della morte, il 2 febbraio, di un bimbo di 20 giorni che era stato visitato e dimesso dall’ospedale Maria Vittoria per forti attacchi di tosse e svenimenti. Si ipotizza che l’abbia stroncato una polmonite, ma la causa esatta della morte si saprà solo dopo ulteriori ...

Torino. Muore a 20 giorni dopo essere stato dimesso dAll’ospedale - aperta un’inchiesta : Il bimbo tossiva continuamente e dormiva tutto il giorno: portato dai genitori all'ospedale "Maria Vittoria", gli è stato prescritto un aerosol ed è stato rimandato a casa. La Procura di Torino: omicidio colposo a carico di ignoti.Continua a leggere

Torino - muore neonato dimesso dAll'ospedale dopo la crisi di tosse : inchiesta della procura : Il piccolo di venti giorni tossiva continuamente e dormiva tutto il giorno: portato dai genitori al "Maria Vittoria", gli è stato prescritto un aerosol ed è stato rimandato a casa

È il compleanno di Vicky - festa davanti All’ospedale per la 13enne ricoverata in oncologia : Parenti, amici, professori e compagni di scuola si sono dati appuntamento davanti all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino per una mega festa a sorpresa per il compleanno di Vittoria, 13enne ricoverata in oncologia pediatrica. "È stato il più bel compleanno della mia vita" ha assicurato Vicky.Continua a leggere

Ragazzo trovato svenuto in auto : muore prima dell'arrivo All'ospedale : Un giovane di 29 anni, è deceduto nella tarda serata di ieri durante il trasporto in ospedale a Pescara dopo essere stato trovato privo di sensi all'interno di un'auto a San Valentino in Abruzzo ...

Festa davanti All'ospedale per il compleanno di Viky : 'Il più bel compleanno della mia vita'. Gli occhi che brillano, il sorriso che illumina il volto di una ragazzina di 13 anni, rinchiusa in una camera del reparto di oncologia pediatrica del Regina ...

Salute - Nas All’ospedale di Ostia : “situazione nella norma” : Ispezione dei Nas all’ospedale Grassi di Ostia, dove pero’ non sono state rilevate criticità. Lo comunica in una nota l’Assessorato alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio che spiega: “Dall’ispezione odierna dei Nas dei Carabinieri presso l’ospedale Grassi di Ostia non si sono rilevate situazioni di sovraffollamento ne’ di blocco delle ambulanze. Al momento ...

Dimesso dAll'ospedale - 33enne arrestato per maltrattamenti e lesioni Alla ex : Tags: aggressione arrestato cronaca ex fidanzata lesioni maltrattamenti notizie liguria savona squadra mobile Precedente

Donna muore All'ospedale di Boscotrecase - i parenti devastano il reparto : Boscotrecase, Napoli,, 19 febbraio 2019 - Danno l' assalto all' ospedale per ottenere spiegazioni su quella che ritengono l a ' morte inspiegabile' della loro familiare. I parenti di una Donna di 55 ...

Il papà è malato - 18enne si sposa in ospedale a San Valentino : “Lui doveva accompagnarla All’altare” : La storia di Grace, una ragazza di appena diciotto anni, e del suo amato papà Paul, arriva dal Colorado. Il giorno di San Valentino, con l’aiuto di tutto lo staff dell’ospedale dove è ricoverato l’uomo, la giovane ha detto “sì” al suo fidanzato davanti al suo papà che non poteva mancare nel giorno del suo matrimonio.Continua a leggere

CHIARA FERRAGNI - STAGE All'OSPEDALE DI PADOVA/ Foto : 'tanta forza per le pazienti' : CHIARA FERRAGNI star ALL'OSPEDALE di PADOVA per lo STAGE di trucco con le pazienti di Oncoematologia: 'autostima e forza per loro'.

Manuel Bortuzzo uscito dAll’ospedale : “Ora inizia l’Allenamento” : Terminato il percorso in Terapia intensiva, Manuel Bortuzzo ha lasciato l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma e ha raggiunto la Fondazione Santa Lucia, sempre nella Capitale, dove inizierà la neuro-riabilitazione al Centro Spinale. Lo ha fatto sapere Franco Bortuzzo, il padre del giovane nuotatore rimasto paralizzato, sul suo canale Facebook. Giunto al suo nuovo centro di allenamento, Manuel ha affidato ad un video su Fb le prime ...

Manuel Bortuzzo dimesso dAll'ospedale : inizia la riabilitazione per il nuotatore : Manuel Bortuzzo ha terminato il suo percorso in terapia intensiva, ha lasciato l'Ospedale San Camillo e ha raggiunto la Fondazione Santa Lucia , Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, , ...