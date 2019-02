Allegri | “Male nel secondo tempo | ma massima fiducia per il ritorno”

juvedipendenza

: #AtleticoJuve Si salva solo #Szczesny. Male #Allegri e #Ronaldo - Gazzetta_it : #AtleticoJuve Si salva solo #Szczesny. Male #Allegri e #Ronaldo - andreagagliotta : L ha detto #allegri : l atletico è una squadra che ti fa giocare male... ?????? Come se nn ci mettesse già di suo a fa… - savinosabino : RT @LucaGiord74: È l’atletico che ti fa giocare male ... ???????????? ma vaffanculoooooooo Allegri -

(Di giovedì 21 febbraio 2019), intervistato ai microfoni della “Rai“, ha colto l’occasione per sottolineare il match del Wanda Metrapolitano. Una sconfitta per 2-0 che complica in maniera totale il match del ritorno. Tuttaviapredica calma, mantenendoin vista del ritorno.: “Loro giocano così, ora testa al ritorno” “Abbiamo fatto un buon primo. Loro … More