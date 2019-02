Alitalia | Tria | nessuna rinazionalizzazione | soluzione di mercato

Tria : “No a rinazionalizzare Alitalia - soluzione sia di mercato. Manovra correttiva? Ci sono 2 miliardi accantonati” : La rinazionalizzazione di Alitalia? “Non è in campo, la soluzione non può che essere di mercato”. A dirlo, in Question time alla Camera, è il ministro dell’Economia Giovanni Tria, nonostante una settimana fa il vicepremier Luigi Di Maio abbia spiegato che Tesoro e Fs potrebbero superare il 50% del capitale della nuova compagnia di cui Delta e Easyjet dovrebbero diventare soci indusTriali. Di Maio aveva affermato che “lo Stato entra ...

Alitalia : Tria esclude nazionalizzazione - soluzione sia di mercato : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha escluso la nazionalizzazione di Alitalia, ma ha aperto a una partecipazione del Tesoro al capitale se la compagnia si doterà di un efficiente piano indusTriale.

Alitalia - Tria : "Soluzione può essere solo di mercato" : ''Non c'è in campo la questione di rinazionalizzazione'' di Alitalia. La soluzione non può che essere di mercato''. E' quanto ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo al question time alla Camera e aggiungendo che il Def ''verrà presentato secondo i termini di legge''. ''Risulta alquanto prematuro esprimersi in tal senso'' in ...

Bad company con i debiti Alitalia. Tria : 'Valuteremo la convenienza anche per lo Stato' : anche se ieri il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non ha voluto confermare la quota del 15% che dovrebbe prendere il Tesoro. ' Non sono state fatte cifre. Quindi se parliamo di 15%, non ...

Bad company con i debiti Alitalia Tria : valuteremo la convenienza : Anche se ieri il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non ha voluto confermare la quota del 15% che dovrebbe prendere il Tesoro. ' Non sono state fatte cifre. Quindi se parliamo di 15%, non ...

Alitalia - Mef al 15? Tria : 'Non sapremmo oggi il 15% di che cosa' : Roma, 15 feb., askanews, - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito che la quota di ingresso del governo nella nuova Alitalia sia del 15%. 'Non sapremmo oggi il 15% di che cosa', ha detto Tria in una conferenza stampa a Malta ...

Alitalia - Mef al 15? Tria : "Non sapremmo oggi il 15% di che cosa" : Roma, 15 feb., askanews, - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito che la quota di ingresso del governo nella nuova Alitalia sia del 15%. "Non sapremmo oggi il 15% di che cosa", ha detto Tria in una conferenza stampa a Malta ...

Quota Mef in Alitalia? Non sapremmo oggi il 15% di che cosa - dice Tria : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha ribadito la disponibilità a entrare nella new company a condizione che questo avvenga secondo un piano indusTriale affidabile e sostenibile che rifletta ...

Alitalia - Barbagallo : 'Apettiamo di vedere il piano industriale' : LaPresse, 'Nel prossimo incontro parleremo della proposta di piano industriale. Stanno lavorando e si stanno prendendo il tempo necessario. Però noi abbiamo chiesto di esserci dentro, vogliamo parlare ...

Alitalia - Landini : 'No a esuberi - serve un piano industriale credibile' : No agli esuberi, sì agli investimenti. Maurizio Landini su Alitalia chiarisce: 'Nulla in contrario alla presenza pubblica nella compagnia aerea, ma aspettiamo di avere con chiarezza un piano ...

Alitalia - Di Maio : entro 31 marzo piano industriale Fs : Roma, 14 feb., askanews, - entro il 31 marzo le Fs presenteranno un piano industriale per Alitalia. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier, Luigi Di Maio, al tavolo al Mise con i ...

Alitalia - vertice Conte-Di Maio-Tria : ok alla partecipazione del Mef : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria. Il tutto però "a condizione della sostenibilità del ...

Air France vola via. La compagnia francese potrebbe uscire dalla partita per rilevare Alitalia assieme a Delta. Inizia una guerra industriale? : Business is business, gli affari sono affari. Fino a che punto la logica che sottende le dinamiche di pezzi di potere e interessi si fa condizionare da uno scontro politico-diplomatico come quello in corso tra Italia e Francia? Dopo l'indiscrezione del Sole 24 ore, che riferisce di un passo indietro di Air France, la partita Alitalia si ritrova ingarbugliata proprio in questo interrogativo. La compagnia non commenta né però ...

Salvataggio Alitalia - Delta e Air France-KLM soci industriali col 40% del capitale? : Teleborsa, - Delta Air Lines è disponibile a entrare nel capitale di Alitalia insieme al gruppo Air France-KLM con una quota del 40%. La conferma della novità che potrebbe segnare la svolta nelle ...