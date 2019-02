Alessia Marcuzzi e il sexy vestito-lingerie | ma i fan notano un particolare inquietante

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi : stipendio e cachet a Mediaset : Quanto guadagna Alessia Marcuzzi: stipendio e cachet a Mediaset stipendio Alessia Marcuzzi a Canale 5 Alessia Marcuzzi è una delle più note e apprezzate conduttrici italiane. Al timone dell’Isola dei Famosi, reality trasmesso per il quinto anno consecutivo da Mediaset, vive un momento di grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica. Quanto guadagna Alessia Marcuzzi, indiscrezioni Di conseguenza Alessia Marcuzzi è ...

Isola - bufera sul reality condotto da Alessia Marcuzzi : 'Aiutano Soleil Sorgè a vincere' : bufera sull'Isola dei Famosi. Pare sia scoppiato un caso social sul programma condotto da Alessia Marcuzzi. Gli utenti di Twitter avrebbero segnalato delle presunte irregolarità avvenute nel corso ...

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi : stipendio e cachet a Mediaset : Quanto guadagna Alessia Marcuzzi: stipendio e cachet a Mediaset stipendio Alessia Marcuzzi a Canale 5 Alessia Marcuzzi è una delle più note e apprezzate conduttrici italiane. Al timone dell’Isola dei Famosi, reality trasmesso per il quinto anno consecutivo da Mediaset, vive un momento di grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica. Quanto guadagna Alessia Marcuzzi, indiscrezioni Di conseguenza Alessia Marcuzzi è ...

Isola dei famosi - Eva Henger e il canna gate : ‘Diffido Alessia Marcuzzi’ : “Diffido la Marcuzzi nel continuare a dire che al mio posto, da madre, non si sarebbe comportata come me nei confronti di Monte“. Non c’è modo di mettersi alle spalle la vicenda del canna-gate. La questione che ha caretterizzato la scorsa edizione de L’Isola dei famosi è tornata alla ribalta dopo la notifica della denuncia di Francresco Monte ai danni dell’attrice, colei che fece scoppiare il caso in ...

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi : stipendio e cachet a Mediaset : Quanto guadagna Alessia Marcuzzi: stipendio e cachet a Mediaset Alessia Marcuzzi è una delle più note e apprezzate conduttrici italiane. Al timone dell’Isola dei Famosi, reality trasmesso per il quinto anno consecutivo da Mediaset, vive un momento di grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica. Quanto guadagna Alessia Marcuzzi, indiscrezioni Di conseguenza Alessia Marcuzzi è certamente tra i volti noti più pagati ...

Eva Henger contro Alessia Marcuzzi : "Deve smettere di farmi passare come la matrigna cattiva" : Il cannagate è più che mai attuale: ad un anno dai fatti, ad Eva Henger è stata notificata una querela per diffamazione da parte di Francesco Monte . Dopo che l'ex tronista di Uomini e Donne ha ...

Eva Henger vs Alessia Marcuzzi/ 'Mi fa passare come la matrigna cattiva di Monte' : Eva Henger contro Alessia Marcuzzi per il cannagate, l'ex naufraga del'Isola dei famosi sbotta: 'mi fa passare come la matrigna cattiva di Francesco Monte'.

Isola dei Famosi - Eva Henger e la clamorosa accusa ad Alessia Marcuzzi : 'Sapete che il suo contratto...' : Pochi ascolti ma molte polemiche per L'Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi . Polemiche esplose nuovamente dopo che Francesco Monte ha denunciato Eva Henger per il cosiddetto canna-gate, che risale ...

Eva Henger furiosa con Alessia Marcuzzi dopo il canna-gate : 'Adesso deve smetterla' : Non si acquieta la polemica sul canna-gate, il tema scottante della passata edizione dell'Isola dei famosi. Come ben saprete, infatti, Eva Henger denunciò in diretta che Francesco Monte avesse fatto uso di marjuana nei giorni precedenti l'inizio del reality show, venendo così meno alle regole del programma, le quali vietavano l'uso di qualsiasi tipo di sostanze stupefacenti. Una polemica di cui ancora oggi si parla, dopo che Monte ha fatto ...

Isola dei Famosi - Eva Henger e la clamorosa accusa ad Alessia Marcuzzi : "Sapete che il suo contratto..." : Pochi ascolti ma molte polemiche per L'Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Polemiche esplose nuovamente dopo che Francesco Monte ha denunciato Eva Henger per il cosiddetto canna-gate, che risale però alla scorsa edizione. E ora della vicenda, interpellata dal settimanale Nuovo, ne parla direttamen

L'Isola dei Famosi - non c'è pace per Alessia Marcuzzi : altro ribaltone a Mediaset - un'edizione drammatica : Non c'è pace per questa tormentatissima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 e che tanto sta facendo penare Mediaset in termini di share. L'Isola, infatti, potrebbe ancora cambiare il giorno della messa in onda, così come suggerisce davidemaggio.it. Il

Alessia Marcuzzi rifiata. La sua Isola sale negli ascolti : L'Isola dei Famosi rifiata al mercoledì e risale negli ascolti. La quinta puntata con chiusura all'1.14 di notte ha interessato 2.885.000 telespettatori pari al 17,30% di share. Un balzo in avanti di ...

Alessia Marcuzzi : recupera L’Isola dei Famosi contro La Porta Rossa : Alessia Marcuzzi: cresce L’Isola dei Famosi contro La Porta Rossa La nuova collocazione de L’Isola dei Famosi al mercoledì sera ha permesso al reality show condotto da Alessia Marcuzzi di crescere negli ascolti. La quinta puntata è stata seguita da 2.885.000 telespettatori, pari al 17,3% di share. Questo dato registrato ha dimostrato che la rete ammiraglia del Biscione è riuscita a battere la concorrenza in termini di share: sul ...

Isola dei famosi - Alda D'Eusanio abbandona Alessia Marcuzzi : cosa c'è dietro - sabotaggio a Mediaset? : “L’Isola dei famosi non naufraga ma.. affonda!". Lo scrive SpySee su Instagram. E' davvero sciagurata questa edizione della trasmissione di Alessia Marcuzzi. Oltre gli ascolti flop, ai naufraghi che hanno preferito ritirarsi e al ruolo delle “polene” interrotto a causa dell'incidente del Divino Otel