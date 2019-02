ALD AUTOMOTIVE | i servizi Corporate riservati alle aziende

ALD AUTOMOTIVE - La nostra intervista a Giovanni Giulitti : ALD Automotive è una divisione del gruppo bancario francese Société Généreale specializzata in servizi di mobilità, noleggio veicoli a lungo termine e fleet management: presente in 42 Paesi, con oltre 6 mila dipendenti, gestisce una flotta che supera 1,6 milioni di automezzi. In Italia è presente dal 1981; ha sedi a Roma e Milano e conta su uno staff di 550 persone, al servizio di circa 46 mila clienti per un parco circolante di oltre 170 mila ...