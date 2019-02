Al via il Piano nazionale contro il rischio idrogeologico

Milano - incendio in via Volta : in fiamme appartamento all'ultimo piano - : Sette auto dei Vigili del Fuoco stanno allontanando tutte le persone presenti sulla via, sempre molto frequentata per la presenza di bar e ristoranti

RAGAZZA 17ENNE PRECIPITA DAL SESTO PIANO : MORTA/ Roma - denunciò tassista per stupro : via di casa per liti : Una 17ENNE australiana è MORTA dopo essere PRECIPITAta dal SESTO PIANO di un palazzo a Roma: era andata a casa di un'amica, suicidio o incidente?

Al via il piano di formazione del personale del servizio di integrazione scolastica della Provincia : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Lazio - Anas : “Lavori sulla SS148 ‘Pontina’ per il ripristino del piano viabile” : sulla strada statale 148 ‘Pontina’, che nei giorni scorsi è stata riclassificata passando dalla competenza regionale a quella statale, Anas (Gruppo Fs Italiane) sta già eseguendo alcuni interventi di ripristino urgente del piano viabile al fine di eliminare i dissesti più rilevanti e migliorare la sicurezza della circoLazione, in attesa dei lavori di risanamento profondo già programmati. In particolare, in questi giorni gli ...

La regina - piano di fuga dalla Brexit : «Se c'è caos - Reali via da Londra» : E' vero che, in fatto di missili, il mondo sembra giocare al revival della Cold War tra vecchie e nuove superpotenze. Ma non è Putin o il riarmo cinese a impensierire i custodi della monarchia ...

Migranti : Viminale - "Al via Piano trasferimenti da Cara Mineo - chiusura entro l'anno" : "Al via il piano di redistribuzione degli immigrati presenti nel Cara di Mineo". E' quanto fanno sapere dal Viminale, confermando che "l'obiettivo è la chiusura della struttura entro l'anno". Si tratta di 1.186 richiedenti asilo, 15 titolari di protezione internazionale, 94 titolari di permesso umanitario e 8 richiedenti asilo per i quali è stata attivata la procedura Dublino. La redistribuzione prevede "l'inserimento nel ...

Castelnuovo - al via il piano di accoglienza : insulti a chi decide di aiutare i migranti. Striscione di Casapound contro il sindaco : insulti e minacce alle famiglie che hanno deciso di accogliere i migranti sgomberati dal cara di Castelnuovo di Porto. Con tanto di Striscione di Casapound contro il primo cittadino. Tutto ciò mentre la Prefettura di Roma frena – ma non ferma – il piano di accoglienza diffusa immaginato dal sindaco Riccardo Travaglini. “Per noi è comunque un risultato, perché si tratta di una soluzione di accoglienza che prima non c’era”, spiega il primo ...

Maltempo Firenze : il giaccio blocca la tramvia oltre oltre 3 ore - da stanotte raddopiano le unità di strada : Disagi causati dal Maltempo, in particolare al ghiaccio, al funzionamento della tramvia a Firenze. Questa mattina il servizio è regolarmente partito alle ore 4.32. Poco dopo, a causa di eccezionali condizioni atmosferiche, il servizio è stato interrotto tra le fermate ”Arcipressi” e ”Villa Costanza”, dalle 5.40 fino alle 9.05. Il blocco del servizio è stato causato dalla presenza di un consistente spessore di ghiaccio che ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Da lunedì 28 gennaio per circa un mese al piano terra di via Scienze 17 : Cantiere in BIBLIOTECA, libri d'arte a scaffale temporaneamente non consultabili 24-01-2019 / Giorno per giorno Per consentire un intervento di manutenzione, la sezione con libri e manuali d'arte non ...

E45 - in corso il sopralluogo dei tecnici sul viadotto : ecco il piano B dell'Anas : Il magistrato, dunque, ha passato le carte ai suoi consulenti, gli ingegneri Antonio Turco e Fabiò Canè, il tecnico quest'ultimo che nella sua relazione aveva affermato come in «scienza e coscienza», ...

E45 - ecco il piano B dell'Anas : riaprire il viadotto a due corsie e limiti di velocità : Il magistrato, dunque, ha passato le carte ai suoi consulenti, gli ingegneri Antonio Turco e Fabiò Canè, il tecnico quest'ultimo che nella sua relazione aveva affermato come in «scienza e coscienza», ...

Dai Savi di Sion al piano Kalergi - le bufale razziste e antisemite che viaggiano online : Dal «genocidio degli europei» alle congiure ebraiche di età nazista, passando per l’ossesSione nei confronti di George Soros. Lo scivolone del senatore Elio Lannutti è figlio di un flusso di fake news propagate (anche) dalla destra radicale sul Web ed elevate al rango di argomenti politici...

Banca Popolare Bari : al via il piano De Bustis : ...Popolare di Bari si potrà cosi aprire una nuova fase in grado di attrezzare la Banca a reggere le sfide imposte dalla Vigilanza della Bce e della Banca d'Italia e soprattutto a sostenere l'economia ...