Aifa | illegale crema ' miracolosa' contro psoriasi venduta online

Aifa : “Sul web crema ‘miracolosa’ per la psoriasi - ma è illegale” : In merito alle richieste di chiarimenti sul prodotto AUR DERM crema, l’Agenzia Italiana del Farmaco fornisce alcune informazioni utili, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla sicurezza dei pazienti. AUR DERM crema “è promosso e venduto online come crema “miracolosa” per la cura di psoriasi, dermatiti e di altri problemi della pelle. Nonostante gli vengano attribuite proprietà terapeutiche tipiche dei medicinali, il prodotto è ...