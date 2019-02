Afghanistan | una guerra privata che rischia di non finire mai

Afghanistan - talebani : ‘No a tregua prima che truppe straniere saranno andate via’ Attacco a una radio - due giornalisti uccisi : I colloqui senza precedenti fra i talebani e rappresentanti politici afghani continuano per il secondo giorno a Mosca. Fra i pesi massimi presenti anche l’ex presidente Hamid Karzai. I talebani, che rifiutano da sempre il dialogo con il governo “fantoccio”, hanno così aggirato il presidente Ashraf Ghani sedendosi al tavolo con Karzai e altri nemici giurati e messo fuori gioco il governo di Kabul. Nessun funzionario ...

Afghanistan - talebani attaccano una base militare : 26 morti : Almeno 26 militari sono rimasti uccisi in seguito a un attacco dei talebani contro una base dell'esercito nella provincia settentrionale di Kunduz . Lo riportano fonti ufficiali, precisando che nell'...

In Afghanistan bisogna porre fine a una guerra senza perdere la pace : Gli Stati Uniti vogliono concludere la più lunga guerra della loro storia. Ma la comunità internazionale deve evitare che si apra una nuova epoca oscurantista. Leggi

L'Afghanistan verso una pace? Le prospettive del ritiro Usa e il prossimo summit di Mosca : L'India è anche il Paese più importante per l'economia afghana, il rafforzamento dell'asse Kabul-New Delhi allerta il Pakistan, che pur di indebolire un'alleanza che lo troverebbe schiacciato tra due ...

Afghanistan - il rischio è creare una centrale del jihadismo. Parla Manciulli : Questi temi non vanno mai gettati nell'agone politico, c'è una tradizione nella politica estera e di difesa in Italia per cui vanno tenuti fuori e gestiti solo nell'ottica dell'interesse nazionale. ...

Afghanistan - l’analista Bertolotti : “Ritiro? L’ufficializzazione di una sconfitta di cui avevamo certezza già nel 2012” : “Abbiamo una bozza che deve essere arricchita per diventare un accordo” con i Taliban. L’annuncio al New York Times dell’inviato americano per il processo di pace in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, apre all’ipotesi di un ritiro della coalizione occidentale che dal 2001 è impegnata in Afghanistan, tanto che anche il ministro della Difesa italiano, Elisabetta Trenta, ha dato disposizioni al Comando operativo di vertice interforze (Coi) di pensare ...

Afghanistan - fonti Lega : Nessuna decisione - solo valutazione ministro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fonti Lega : nessuna decisione presa su ritiro Afghanistan : Roma, 28 gen., askanews, - In Afghanistan 'facciamo quel che serve per riportare pace e stabilità. Al momento nessuna decisione è stata presa ma solo una valutazione da parte del ministro per ...

Crolla una miniera d’oro in Afghanistan - almeno trenta morti : almeno 30 persone sono rimaste uccise e sette ferite nel crollo di una miniera d'oro "non professionale" nel nord-est dell'Afghanistan. L'incidente e' avvenuto nel distretto di Kohistan nella provincia di Badakhshan, ha spiegato il governatore distrettuale Mohammad Rustam Raghi. Gli abitanti del villaggio avevano scavato un pozzo profondo 60 metri nel letto di un fiume per cercare l'oro. Erano dentro quando le mura sono cadute. "La gente ...

Afghanistan - crollo in una miniera d'oro : almeno 30 morti : almeno 30 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro nel distretto di Kohistan, provincia di Badakhshan, nel nord-est dell'Afghanistan . Gli abitanti della zona avevano scavato un cunicolo ...

Afghanistan - crollo in una miniera d'oro : almeno 30 morti : Alcuni abitanti della zona avevano scavato un cunicolo profondo per cercare oro, ma sono stati travolti