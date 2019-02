14 anni fa la morte di don Luigi Giussani Comunione e Liberazione celebra il 37esimo

Il dolore per la morte di Giovanni Romano - era da poco papà : “Magistrato eroe del quotidiano” : Tantissimi messaggi di cordoglio per il 39enne palermitano sostituto procuratore della Repubblica a Enna deceduto lunedì mattina nel terribile e tragico incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania. Unanime sia tra avvocati che tra magistrati è stato il ricordo di un uomo ligio al dovere ma sempre pronto al dialogo con tutti.Continua a leggere

Karl Lagerfeld è morto a 85 anni : malattia e causa morte. Chi era lo stilista : Karl Lagerfeld è morto a 85 anni: malattia e causa morte. Chi era lo stilista Il mondo della moda piange la scomparsa di Karl Lagerfeld, stilista morto martedì 19 febbraio 2019 all’età di (forse) 85 anni dopo una lunga malattia. E noto per il contributo dato al settore della moda, soprattutto come direttore artistico di case come Fendi e Chanel. Andiamo a scoprire chi era Karl Lagerfeld e come si è sviluppata la sua brillante carriera. ...

Morte Marco Pantani – Max Biaggi dal cuore d’oro : il commovente post il giorno dopo del 15° anniversario del decesso del Pirata [FOTO] : Max Biaggi commovente sui social: il post per ricordare Marco Pantani il giorno dopo il 15° anniversario del suo decesso Tutto il mondo dello sport e del ciclismo ha ricordato ieri Marco Pantani, nel giorno del 15° anniversario della sua scomparsa. Tantissimi i post social dedicati al Pirata, in un giorno tanto doloroso ma anche ricco d’amore. Tra i messaggi social, ci ha particolarmente colpito quello di Max Biaggi: una foto insieme ...

anniversario Morte Marco Pantani : il servizio delle Iene che mette in dubbio l'ipotesi suicidio : ... quando il giovane afferma di averlo visto pochi giorni prima della Morte: 'Ricordo che era febbraio perché dovevo fare un'esame di Economia il giorno dopo che lui è stato trovato morto... quindi io ...

Marco Pantani anniversario morte : le prime pagine dei giornali sul Pirata. FOTO : Dal 1994 al 2000, il Pirata ha stregato il mondo del ciclismo. A quindici anni dalla sua morte, vogliamo ricordarlo nelle sue numerose imprese a Giro e Tour, testimoniate dai titoli dei più importanti quotidiani sportivi

Marco Pantani - Cesenatico lo ricorda a 15 anni dalla morte : ' Sembra ieri, appunto, ma in realtà - prosegue - è tutto cambiato, il mondo è cambiato ma il ricordo e l'affetto per uno sportivo e un uomo straordinario non sono cambiati. Spero presto di poter ...

Claudio - morte in cella a 34 anni : la rabbia di Poggioreale : Ancora proteste, al carcere di Poggioreale, per la morte del detenuto 34enne Claudio Volpe: 120 chili, una figlia di 5 anni, originario di Pianura. Meccanico sin da bambino, senza più il papà, ...

Marco Pantani - 15 anni fa la morte : la sua parabola da campione al «Le Rose» : 14 febbraio: quindici anni senza Marco Pantani, 1970-2004,, tre lustri ad osservare il mondo dello sport declinarne la grandezza, interrogarsi sui dubbi. Per raccontare il fascino madido di un ...

Morte Vannini - la testimonianza della vicina : 'Forse Antonio Ciontoli non era in casa' : Una sera di maggio di quattro anni fa Marco Vannini viene raggiunto da un colpo di pistola all'interno della casa della famiglia della sua fidanzata, Martina Ciontoli. Dopo un'ora dal fatto la famiglia Ciontoli attua varie telefonate al 118, telefonate totalmente fuorvianti e confusionali, che hanno ritardato l'arrivo dei soccorsi e portato il giovane Marco alla Morte dopo ore di agonia. Il resoconto della famiglia di fronte ai giudici appare ...

Cambia la data di Atalanta-Fiorentina : accolta la richiesta Viola di non giocare nel giorno dell’anniversario della morte di Astori : Cambiano le date di Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina: accolta la richiesta della società Viola di non giocare il 4 marzo, data dell’annivversario della morte di Davide Astori. Partita spostata al 3 marzo A partire dall’anno scorso, il mese di marzo ha tristemente assunto un significato particolare per tutti i tifosi della Fiorentina. Il 4 marzo 2018 i tifosi Viola sono venuti a conoscenza della morte del proprio capitano, ...

La figlia del rabbino uccisa a 19 anni I ministri : «Pena di morte al terrorista» : Gerusalemme A volte la persecuzione terrorista, solo l'anno scorso 13 morti, centinaia di feriti alle fermate degli autobus, bambini neonati uccisi, impiegati innocenti giustiziati da compagni di ...

Eluana Englaro - 10 anni dopo c’è ancora chi non capisce il valore della sua morte : Nel 1990 ebbe grande successo nelle sale cinematografiche la storia di una squilibrata che sequestra e tortura l’autore di una serie di sette romanzi con una protagonista di nome Misery. Quando apprende, da anticipazioni di stampa, che sta per uscire un ottavo libro in cui Misery muore, la squilibrata sequestra e tortura l’ autore per costringerlo a scrivere un nono libro in cui la sua eroina resuscita. Il film si intitolava appunto Misery non ...

10 anni dalla morte di Eluana - che oggi «sarebbe libera» : CONSENSO INFORMATOTRATTAMENTICONOSCENZAMINORI E INCAPACIIL MEDICODATECCEZIONEPIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURECOME SI FA IL BIOTESTAMENTOTERAPIA DEL DOLOREIl 9 febbraio 2009 moriva Eluana Englaro. Dopo 17 anni in stato vegetativo, dal tragico incidente d’auto del 18 gennaio 1992, 11 processi e 16 sentenze (15 della magistratura italiana e una della Corte Europea) ma soprattutto un’estenuante battaglia legale portata avanti da suo ...

Eluana - dieci anni fa la morte - a Udine : Sono passati dieci anni dal 9 febbraio 2009 , un giorno rimasto inciso nei ricordi di molti Udinesi e friulani , nonché di tutti gli italiani che tra le polemiche feroci di quel periodo hanno seguito ...