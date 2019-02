Young Sheldon 2 | ritornano le avventure del piccolo Sheldon

davidemaggio

: Cast e personaggi di Young Sheldon 2 su JOI dal 19 febbraio, lo spinoff di The Big Bang Theory torna con un crossov… - _diana87 : Cast e personaggi di Young Sheldon 2 su JOI dal 19 febbraio, lo spinoff di The Big Bang Theory torna con un crossov… - OptiMagazine : Cast e personaggi di #YoungSheldon 2 su @premiumJOI dal #19febbraio, lo spinoff di #TheBigBangTheory torna con un c… - zazoomnews : Young Sheldon la seconda stagione da stasera su JOI - #Young #Sheldon #seconda #stagione -

(Di martedì 19 febbraio 2019)LedelCooper stanno per tornare. Da stasera Joi trasmetterà la seconda stagione di, il prequel di successo di The Big Bang Theory. I 22 nuovi episodi andranno in onda ogni martedì sera alle 21.15. Da domani la serie sarà disponibile anche su InfinityAl centro della scena, come sempre, ci sarà il giovanissimo Cooper (Iain Armitage), restio ad adattarsi al mondo che lo circonda. Il genio matematico, e futuro nerd, dovrà affrontare una serie di ostacoli causati da Paige (Mckenna Grace), una bambina più dotata di lui che non esiterà ad affrontarlo nel corso delle lezioni di Fisica del professor Sturgis (Wallace Shawn)., tra le altre cose, continuerà ad essere disturbato dalle interferenze dei suoi familiari: mamma Mary (Zoe Perry) avrà una piccola crisi religiosa, il padre George (Lance Barber) dovrà decidere se ...