Yakuza Kiwami è disponibile ora su Steam

gamerbrain

: Yakuza Kiwami, remake dell’originale Ryu Ga Gotoku per PlayStation 2, è finalmente disponibile anche su PC attraver… - AkibaGamers : Yakuza Kiwami, remake dell’originale Ryu Ga Gotoku per PlayStation 2, è finalmente disponibile anche su PC attraver… - Outcastlive : Yakuza Kiwami arriva finalmente anche su PC e noi vi riproponiamo la recensione firmata @ShinBiagio della versione… - SMARTCDKEYS_IT : Yakuza Kiwami (Deluxe Edition) - è stato lanciato in vendita - 13.69 € ACQUISTARE QUI ??: -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Preparati a mostrare tutto il tuo arsenale di tecniche di combattimento per le strade di Kamurocho, Tokyo, con la pubblicazione del nuovo capitolo diper PC, in arrivo suoggi, in una versione completamente ottimizzata.da oggi suSia i fan della saga, sia coloro che non si sono mai dilettati con la malavita nipponica possono acquistareal prezzo di 19,99 € e cominciare a esplorare immediatamente il mondo distorto del crimine organizzato giapponese.è il primo capitolo della serie originale e racconta la storia di Kazuma Kiryu, un aspirante membro dellache viene incolpato per l’assassinio di un boss criminale. Esce di prigione dieci anni dopo, e scopre che il mondo intorno a lui è irrimediabilmente cambiato.Avete già letto la ...