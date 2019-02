WWF Italia | domani le premiazioni del progetto “Mi curo di te | il gesto di ognuno per il

Salvaguardia del mare - Jova Beach Party : attivato tavolo tecnico WWF Italia-Guardia Costiera : In funzione degli eventi del Jova Beach Party, di cui il WWF Italia è partner per la sensibilizzazione contro la dispersione di plastica in natura, è stato attivato il tavolo tecnico previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Guardia Costiera e il WWF Italia, che prevede l’elaborazione e l’attuazione di “programmi congiunti di comunicazione e educazione ambientale sulla tutela e la Salvaguardia della risorsa mare” e “per diffondere e stimolare ...

A San Valentino il WWF Italia racconta la “vita di coppia” dei cavallucci marini : in Cina vengono venduti come afrodisiaci : Prima dell’accoppiamento sembra si corteggino per giorni e che al risveglio si salutino con una “danza”: sono i cavallucci marini, quelle 54 specie di piccoli pesci che vivono in acque basse, che da sempre ispirano curiosità per la loro buffa forma e hanno molto da insegnare su amore e “vita di coppia”. Per questo, a San Valentino, il WWF ha deciso di raccontare qualcosa in più su questo curioso animale. I cavallucci marini si ...

Toscana - ucciso raro ibis eremita. WWF : “Impallinato dai bracconieri”. Era in Italia per rimparare a migrare : Faceva parte di un progetto internazionale per essere rieducato alla rotta migratoria, ma Dusti è morto proprio nel paese che doveva aiutarlo, l’Italia. L’esemplare di ibis eremita, specie particolarmente rara e per questo protetta, è stato ucciso, impallinato dai bracconieri, in Toscana. È l’ultima vittima della caccia di frodo. La denuncia arriva dal Wwf, che da anni collabora con il programma. L’uccello era ospite ...

Manovra - il WWF : “Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio 2019 consolidano e estendono la privatizzazione delle spiagge italiane” : Si rafforza e si estende la privatizzazione delle spiagge italiane. Con i due emendamenti al disegno di legge di bilancio 2019, proposti dalla maggioranza in Senato, non solo si consolida la permanenza sino al 2020 di strutture amovibili sui nostri litorali e si prorogano di fatto, per un massimo di 25 anni, le concessioni demaniali degli stabilimenti balneari in spregio alla Direttiva europea sulla concorrenza Bolkenstein (che imporrebbe le ...

Dopo Spelacchio ecco Seppellacchio - l'albero di Natale voluto da WWF Italia contro il disboscamento : A Piazza di Santa Emerenziana si sono accese le luci di #Seppellacchio, l'albero di Natale contro il disboscamento e a favore del WWF Italia, realizzato da Taffo Funeral Services che durante la settimana ha indetto una raccolta fondi online da devolvere al WWF, al grido di "A Natale salva un albero dal funerale". L'idea è quella di "seppellire" una volta per tutte la cattiva abitudine di utilizzare alberi ...