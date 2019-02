WWE Raw 18-02-19 Risultati e Report

lanotiziasportiva

(Di martedì 19 febbraio 2019) WWE Monday Night Raw, Lunedì 18 Febbraio 2019,A Lafayette, in Lousiana, il Raw post-Elimination Chamber 2019 vedrà le prime campionesse femminili della storia, Bayley e Sasha Banks, così come il nuovo Intercontinental Champion Finn Balor. Occhio anche alla presenza dei Revival.WWE Monday Night Raw, Lunedì 18 Febbraio 2019La puntata si apre con TRIPLE H sul ring, che ci ricorda gli avvenimenti accaduti ieri sera e di come la DX sia entrata nella Hall Of Fame del 2019! Poi afferma che stasera ci saranno 4 debutti provenienti da NXT: RICOCHET, ALEISTER BLACK, IL CAMPIONE NXT TOMMASO CIAMPA E IL CAMPIONE NORDAMERICANO JOHNNY GARGANO!!! Infine, The Game annuncia che tra poco ci sarà un Tables Match dove vedranno in azione BARON CORBIN e BRAUN STROWMAN!!!-MATCH 1: Braun Strowman Vs Baron Corbin. Tables MatchCorbin tenta di indebolire Strowman nella zona ...