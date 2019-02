WTA Dubai – Sabalenka sul velluto | Jorovic dura appena un set | nel secondo arriva il bagel

WTA Dubai – Osaka ko all’esordio! La n°1 al mondo crolla sotto i colpi di Kiki Mladenovic : Naomi Osaka sconfitta all’esordio nel WTA di Dubai: la numero 1 al mondo sconfitta dalla francese Kiki Mladenovic Esordio shock per Naomi Osaka nel WTA di Dubai. La tennista nipponica esce sconfitta dalla sfida dei sedicesimi di finale del torneo degli Emirati Arabi dopo 1 ora e 7 minuti di match. Osaka, fresca vincitrice di US Open e Australian Open, aveva saltato gli ultimi tornei per un problema alla schiena, e nell’incontro odierno, ...

WTA Dubai – Angelique Kerber piega Jakupovic in due set e accede agli ottavi : Angelique Kerber stacca il pass per gli ottavi di finale del WTA di Dubai: la tennista tedesca batte Dalila Jakupovic in 2 set Servono 1 ora e 34 minuti ad Angelique Kerber per staccare il pass per gli ottavi di finale del WTA di Dubai. La tennista tedesca, n°7 al mondo e quinta forza del seeding del torneo degli Emirati Arabi, si è imposta su –Dalila Jakupovic in 2 set, vinti con il punteggio di 7-6 (7-4) / 6-3. agli ottavi di finale ...

WTA Dubai – Muguruza straccia Zheng - la spagnola vola agli ottavi di finale : Saisai Zheng si arrende ai sedicesimi di finale del torneo WTA di Doha di fronte a Garbine Muguruza: la spagnola vola agli ottavi Entra nel vivo il torneo WTA di Dubai. In campo oggi sono scese alcune delle tenniste più forti in circolazione, tra cui spicca anche Garbine Muguruza. La numero 19 della classifica mondiale ha battuto ai sedicesimi di finale la cinese Saisai Zheng. In due set, il primo conclusosi sul parziale di 7-5 ed il ...

WTA Dubai – Simona Halep non dà scampo alla Bouchard - staccato il pass per gli ottavi di finale : La tennista romena si aggiudica il match contro la sua avversaria canadese, stendendola in due set Simona Halep accede al turno successivo del torneo WTA di Dubai, staccando il pass per gli ottavi di finale in seguito al successo ottenuto su Eugenie Bouchard. La numero 2 del ranking non lascia scampo alla canadese, superandola in due set con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Partita che rimane in ...

WTA Dubai – Svitolina accede agli ottavi : Ons Jabeur si ritira nel 2° set dopo una brutta caduta [VIDEO] : Elina Svitolina accede agli ottavi di finale del WTA di Dubai: Ons Jabeur costretta al ritiro nel secondo set dopo una brutta caduta Elina Svitolina stacca il pass per gli ottavi di finale, giocando poco più di un set. La tennista ucraina, attualmente numero 6 del ranking mondiale femminile, ha superato il turno dopo poco più di un set, a causa del ritiro di Ons Jabeur. La tennista tunisina si è infortunata dopo una brutta (e goffa) caduta ...

WTA Dubai – Kiki ko! Bertens non completa la rimonta : Kuzmova si impone al tie-break del terzo set : Kiki Bertens sconfitta nei sedicesimi di finale del WTA di Dubai: la tennista olandese ko al tie-break del terzo set contro Viktoria Kuzmova Esordio amaro per Kiki Bertens nel WTA di Dubai. Dopo aver usufruito del bye al primo turno, la tennista olandese è stata sconfitta ai sedicesimi di finale, nella sfida d’esordio sul cemento degli Emirati Arabi, dalla slovacca Viktoria Kuzmova. L’attuale numero 8 al mondo, si è arresa dopo 2 ore e 14 ...

WTA Dubai – A Kvitova il derby ceco contro Siniakova : la n°4 al mondo trionfa in rimonta : Petra Kvitova si aggiudica il derby ceco dei sedicesimi di finale del WTA di Dubai: la n°4 al mondo batte Siniakova in rimonta al terzo set Match divertente e davvero godibile quello che ha messo di fronte Katerina Siniakova e Petra Kvitova nei sedicesimi di finale del WTA di Dubai. Il derby ceco se l’è aggiudicato, dopo 2 ore e 34 minuti di battaglia, Petra Kvitova. L’attuale numero 4 del mondo ha perso il primo set al tie-break (7-3), ...

WTA Dubai – Caroline Wozniacki costretta al ritiro : la tennista danese ko per problemi di salute : Caroline Wozniacki annuncia il suo forfait dal WTA di Dubai: la tennista danese salta l’esordio contro Voegele per un problema di salute Caroline Wozniacki rimanda nuovamente il ritorno in campo. La tennista danese, assente dal circuito dal terzo turno degli Australian Open, nel quale è stata sconfitta da Maria Sharapova, ha annunciato il suo forfait dal Dubai Duty Free Tennis Championships. Wozniacki ha motivato il suo ritiro con un ...

WTA Dubai – Ostapenko asfaltata all’esordio : la giovane lettone ko in due set - Brady al secondo turno : Brutto ko per Ostapenko all’esordio del torneo WTA di Dubai: la giovane lettone asfaltata dalla statunitense Brady Pesante ko per Ostapenko nel primo turno del torneo WTA di Dubai. La giovane tennista lettone, numero 22 al mondo è stata mandata al tappeto dalla numero 117 del ranking mondiale femminile Brady. Alla tennista statunitense sono bastati due set e un’ora e 15 minuti di gioco per asfaltare la sua avversaria: Ostapenko ...

WTA Dubai – Camila Giorgi dà forfait : problema al polso per la tennista azzurra : Camila Giorgi dà forfait dal torneo WTA di Dubai: l’azzurra costretta a ritirarsi a causa di un problema al polso Prosegue il momento no di Camila Giorgi. Dopo la doppia, dolorosa, sconfitta subita nel weekend di Fed Cup contro la Svizzera e il ko contro Bertens all’esordio a Doha, la tennista azzurra sarebbe dovuta tornare in campo nel primo turno del WTA di Dubai. Esordio che l’avrebbe messa di fronte a Sara Errani in ...

WTA Dubai – Esordio positivo per Garbine Muguruza : la spagnola supera in 3 set Yastremska : Esordio positivo per Garbine Muguruza sul cemento del WTA di Dubai: la spagnola supera la giovane Yastremska in 3 set Esordio sofferto, ma positivo quello di Garbine Muguruza nel WTA di Dubai. La tennista spagnola, attuale numero 15 del ranking mondiale femminile, si è imposta sul giovane astro nascente del tennis ucraino Dayana Yastremska dopo 2 ore e 8 minuti di match serrato e combattuto. Muguruza è andata sotto nel punteggio al primo ...

Tennis - WTA Dubai 2019 : Sara Errani si blocca sul più bello e perde all’esordio con la serba Jorovic : Sara Errani ha fatto il suo rientro ufficiale nel circutio WTA dopo la lunga squalifica per doping, ma è stato un ritorno amaro per l’azzurra, che è stata sconfitta al primo turno del torneo di Dubai dalla serba Ivana Jorovic, numero 118 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 dopo due ore e un quarto di gioco. 2 Subito una partenza sprint di Sara Errani, che si è portata sul 5-1, ...

WTA Dubai – Sara Errani ko all’esordio : l’azzurra subisce la rimonta di Jorovic : Sara Errani sconfitta all’esordio nel WTA di Dubai: la tennista azzurra vince il primo set, poi si arrende alla rimonta di Ivana Jorovic Esordio amaro per Sara Errani nel WTA di Dubai. La tennista azzurra, rientrata da poco in seguito ad una lunga squalifica e ripartita dall’attuale posizione numero 123 del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta da Ivana Jorovic, numero 116 WTA. Sara Errani ha conquistato il primo set per 4-6, salvo ...

Tennis - WTA Dubai 2019 : Camila Giorgi rinuncia al torneo per un infortunio al polso destro. Sfuma il derby con Sara Errani : Il primo torneo WTA Premier 5 del 2019 è prossimo ad iniziare. Sul cemento di Dubai ritroveremo la n.1 del mondo Naomi Osaka che farà la sua prima apparizione dopo essersi aggiudicata gli Australian Open 2019 ed insidiata in vetta alla classifica WTA. Sulla carta poi si sarebbe dovuto tenere anche un derby azzurro mica da ridere tra Sara Errani e Camila Giorgi, con la romagnola inserita nel main draw grazie ad una wild card. Purtroppo però la ...