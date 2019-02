Wind Tre è Top Employers Italia 2019 :

Honda - La fabbrica di SWindon potrebbe chiudere dopo la Brexit : La Honda sarebbe in procinto di annunciare la chiusura della sua fabbrica di Swindon, Regno Unito, a seguito della Brexit. Lo ha anticipato un lancio dell'edizione britannica di Sky News. La sorte dell'impianto dello Wiltshire, che conta oltre 3.500 dipendenti diretti (esclusi dunque quelli dell'indotto) e produce oltre 100 mila auto l'anno, potrebbe essere annunciata già nella mattinata di martedì, secondo quanto riporta l'emittente inglese.Il ...

In 1 anno a picco le tariffe TIM - Vodafone e Wind Tre grazie ad Iliad : La risposta di TIM, Vodafone, Wind e Tre all'avvento di Iliad in Italia è stata evidenti: un po' tutti gli operatori nazionali hanno abbassato il prezzo medio delle proprie tariffe, come riportato anche da 'UniversoFree.com'. Stando ad un confronto realizzato da 'facile.it' e pubblicato sulle pagine di 'La Stampa' in edizione cartacea per quel che riguarda il periodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2019, le tariffe sono scese dal 22%, cosa a ...

Ritardo abissale per le eSIM su iPhone XR - XS e XS Max in Italia : Vodafone temporeggia - Wind Tre sorpassa? : Potremmo definire addirittura scandalosa la mancata disponibilità di eSIM su iPhone XR, XS e XS Max in Italia. Nonostante la promessa di Vodafone di introdurre la novità subito dopo l'opportuno aggiornamento iOS 12 per i recentissimi melafonini, chi possiede uno dei tre costosi Smartphone Apple ancora non può usufruire della doppia scheda (una fisica e l'altra appunto digitale) sul suo telefono e la situazione è altrettanto incerta pure per gli ...

Tim - Wind - Vodafone e Tre : offerte San Valentino 2019 in ricaricabile : Tim, Wind, Vodafone e Tre: offerte San Valentino 2019 in ricaricabile offerte mobile in ricaricabile 2019 San Valentino è la festa degli innamorati, con un’anima molto commerciale. Ma è anche un periodo per sfruttare occasioni, come nel caso delle offerte mobile in ricaricabile. Tim, Wind, Vodafone e Tre si lanciano così alla conquista degli utenti con promozioni molto allettanti dedicate alle coppie innamorate, a suon di regali e offerte ...

Tim - Wind - Vodafone e Tre : offerte San Valentino 2019 in ricaricabile : Tim, Wind, Vodafone e Tre: offerte San Valentino 2019 in ricaricabile San Valentino è la festa degli innamorati, con un’anima molto commerciale. Ma è anche un periodo per sfruttare occasioni, come nel caso delle offerte mobile in ricaricabile. Tim, Wind, Vodafone e Tre si lanciano così alla conquista degli utenti con promozioni molto allettanti dedicate alle coppie innamorate, a suon di regali e offerte low cost. Andiamo quindi a scoprirle ...

Fughe d’amore e buoni Amazon in palio nei nuovi concorsi Wind e Tre : Wind e Tre regalano rispettivamente Fughe d'amore e buoni regalo Amazon grazie alle iniziative promozionali di questa settimana. L'articolo Fughe d’amore e buoni Amazon in palio nei nuovi concorsi Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre on air con il nuovo spot con Chiellini e Madalina Ghenea : Roma, 11 feb., askanews, - Wind Tre è on air in Tv con un nuovo spot del brand 3, in cui Giorgio Chiellini e Madalina Ghenea affrontano una missione, all'interno del caveau di una banca, per scoprire ...

Mai così probabili le rimodulazioni Vodafone - TIM e Wind Tre : il quadro oggi 11 febbraio : La prospettiva di andare incontro ad una stagione primaverile caratterizzata da una pioggia di rimodulazioni Vodafone, TIM e Wind Tre non è mai stata così probabile. Dopo aver analizzato le ultime scelte da parte di TIM sotto questo punto di vista (basti pensare al nostro resoconto del 4 febbraio), oggi tocca analizzare un'altra serie di notizie e di indiscrezioni che in modo più o meno concreto riguardano le varie compagnie telefoniche. E a ...

Nuove All Inclusive - SuperInternet 60 GB e molto altro nei nuovi listini Wind e Tre : Scopriamo le tante novità dei listini Wind e Tre che entreranno in vigore a partire da lunedì 11 febbraio, con alcune uscite e qualche nuova entrata. L'articolo Nuove All Inclusive, SuperInternet 60 GB e molto altro nei nuovi listini Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Novità in arrivo anche per Wind - che potrebbe salutare le SIM da 1 euro : anche Wind, come Tre, dovrebbe lanciare il nuovo canvass con le offerte a partire dall'11 febbraio, con l'assenza delle SIM da 1 euro. L'articolo Novità in arrivo anche per Wind, che potrebbe salutare le SIM da 1 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre è Top Employers Italia 2019 : 'Grande orgoglio' : Wind Tre è Top Employers Italia 2019 per le sue politiche di gestione e sviluppo delle persone e per la cura dell'ambiente di lavoro. L'azienda è stata ufficialmente certificata da Top Employers ...

Wind Tre è Top Employers Italia 2019 : Roma, 8 feb., askanews, - Wind Tre è 'Top Employers Italia 2019' per le sue politiche di gestione e sviluppo delle persone e per la cura dell'ambiente di lavoro. L'azienda è stata ufficialmente ...

Wind Tre S.p.A. ha ricevuto una multa di 600.000 euro per un’attività di Telemarketing svolta : Il Garante per la Privacy ha appena multato Wind Tre S.p.A.: la società è stata costretta a dover pagare ben 600 mila euro per aver violato la privacy di alcuni utenti durante il programma Wind Back. Molti ex clienti Wind selezionati hanno ricevuto, durante l’ultimo periodo, almeno un SMS con allettanti promozioni. Questa operazione di Telemarketing, […] L'articolo Wind Tre S.p.A. ha ricevuto una multa di 600.000 euro per ...

Le app di Wind e Tre mostrano i contatori separati per il traffico Internet in roaming UE : Wind e Tre hanno rinnovato le proprie applicazioni, introducendo la possibilità di visualizzare un contatore separato per il traffico in roaming. L'articolo Le app di Wind e Tre mostrano i contatori separati per il traffico Internet in roaming UE proviene da TuttoAndroid.