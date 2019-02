Wanda Nara - la difesa di Selvaggia Lucarelli : "Tiene tutti per le palle - perché è una rivoluzionaria" : Selvaggia Lucarelli si schiera a favore di Wanda Nara, totalmente. "È la prima vera anti-wag della storia (…) tiene per le p***e tutti". Così la giornalista de Il Fatto quotidiano è diventata la prima paladina della moglie di Mauro Icardi, finita nell’occhio del ciclone dopo che all’attaccante neroa

Rai sospende Collovati dopo frasi sessiste sulle donne e Wanda Nara. E anche Costacurta chiede scusa : La Rai ha deciso di sospendere tutte le attività in tv e in radio dell’ex calciatore Fulvio Collovati dopo la frase sessista detta domenica a Quelli che il calcio su Rai2. A riferirlo è l’agenzia AdnKronos. “Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non ...

Caso Icardi - nuovo pesantissimo tweet di Wanda Nara : nel mirino c’è ancora l’Inter [FOTO] : La moglie-agente di Icardi ha attaccato duramente la stampa sui social, coinvolgendo anche la società nerazzurra nuovo pesantissimo attacco via social di Wanda Nara, questa volta nel mirino della moglie-agente di Icardi è finita la Gazzetta dello Sport insieme all’Inter. Dopo le rivelazioni della ‘Rosea’ circa un ultimatum presentato dalla coppia argentina nei confronti del club nerazzurro, la show girl sudamericana ha ...

Alba Parietti punge Wanda Nara : 'Deve rinunciare alla vanità' : Le donne sono al centro del dibattito calcistico in queste ultime ore. Anche Alba Parietti , che in passato ha condotto programmi sportivi, ha voluto dire la sua sulle parole di Collovati : 'Capisco ...

Alba Parietti - frecciata a Wanda Nara : 'Per la vanità sono caduti in molti...' : Le donne sono al centro del dibattito calcistico in queste ultime ore. Anche Alba Parietti , che in passato ha condotto programmi sportivi, ha voluto dire la sua sulle parole di Collovati : 'Capisco ...

Costacurta - Wanda Nara e la gaffe sulle mogli : «Ho sbagliato e mi scuso. Il c.t.Milena Bertolini può insegnarmi il 4-4-2» : «Quello che è successo ha scalfito le mie sicurezze...». Alessandro Costacurta , 52 anni, difensore-totem del grande Milan dalla carriera specchiata, rivedendosi nel passaggio del video tratto da 'Sky ...

Wanda Nara riceve un altro Tapiro d'Oro : Implacabile, preciso e puntuale, quasi una sentenza: Valerio Staffelli ha consegnato l'ennesimo Tapiro d'Oro a Wanda Nara. L'inviato di Striscia La Notizia ha atteso la moglie di Mauro Icardi all'...

Caso Icardi - l’Inter con le spalle al muro : la sorprendente richiesta di Wanda Nara spiazza il club nerazzurro : La moglie-agente dell’attaccante argentino avrebbe presentato alla società di Zhang un ultimatum davvero clamoroso Difficile da gestire, ancora più complicato trovare una soluzione. Il Caso Icardi non accenna a smontarsi, continuando a rendere quasi irrespirabile l’aria presso il centro sportivo Suning. Fabio Ferrari/LaPresse Nemmeno il compleanno dell’attaccante argentino pare abbia rasserenato gli animi, anzi Wanda Nara ...

Inter – Icardi e Wanda Nara : ecco l’incredibile parco auto da mille e una notte [FOTO] : Scopriamo insieme il meraviglioso ed inarrivabile parco auto della coppia argentina Icardi-Wanda Nara Il fuoriclasse dell’Inter, Maurito Icardi, e sua moglie, Wanda Nara, sono sempre più sotto i riflettori dopo gli ultimi problemi emersi tra l’argentino e la sua squadra. Bisogna dire però che la coppia Icardi-Wanda Nara è sempre stata al centro del gossip per la loro vita decisamente glamour, caratterizzata da spese “folli” e ostentate, in ...

Mauro Icardi compie gli anni - la dolcissima dedica di Wanda Nara su Instagram : Tante le voci su Mauro Icardi e Wanda Nara, che si mostrano in realtà più sereni che mai sul lago di Como per i 26 anni del calciatore. Mauro Icardi compie 26 anni e festeggia il suo compleanno in famiglia. Ritrova serenità con al fianco la sua Wanda Nara, dopo una settimana particolarmente complicata in casa Inter. I discorsi sul rinnovo e le sirene di mercato hanno creato pesanti dissapori con la società nerazzurra. Si vocifera di tensioni ...

Mauro Icardi compie gli anni - la dolcissima dedica di Wanda Nara : Tante le voci su Mauro Icardi e Wanda Nara, che si mostrano in realtà più sereni che mai sul lago di Como per i 26 anni del calciatore. Mauro Icardi compie 26 anni e festeggia il suo compleanno in famiglia. Ritrova serenità con al fianco la sua Wanda Nara, dopo una settimana particolarmente complicata in casa Inter. I discorsi sul rinnovo e le sirene di mercato hanno creato pesanti dissapori con la società nerazzurra. Si vocifera di tensioni ...

Wanda Nara brucia le foto con Icardi - poi arriva il post : La storia su Instagram, in cui mostra alcuni loro scatti bruciare nel fuoco, ha fatto pensare a una crisi, ma poco dopo sono...

Wanda Nara lancia una campagna social per far ridare la fascia di capitano ad Icardi : Il ciclone Wanda non conosce momenti di sosta. Nel giorno del 26esimo compleanno del bomber degradato, l'agente speciale Nara, attaccata negli ultimi giorni da opinionisti e lanciatori di sassi , ha ...

Icardi fa il compleanno e così Wanda Nara se lo coccola : ROMA - In un periodo particolare come questo, Mauro Icardi coglie l'occasione del suo ventiseiesimo compleanno per allontanarsi dalla bufera e festeggiare in intimità con la sua famiglia. A quasi una ...