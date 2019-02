Wanda Nara in lacrime a Tiki Taka | ' Vogliamo restare all' Inter'

Wanda Nara brucia le foto di Mauro Icardi : il gesto sarebbe soltanto di buon augurio : Wanda Nara e Mauro Icardi continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica, dopo che al calciatore è stata tolta la fascia di capitano dell'Inter. Domenica sera la Nara è stata ospite in diretta tv a Tiki Taka su Canale 5 per spiegare la verità su questa vicenda ma nel frattempo ieri sera ha fatto nuovamente parlare di sé, perché ha bruciato alcune foto del suo compagno Mauro Icardi, riprendendo il tutto in un video postato poi su ...

Tapiro d’Oro per Wanda Nara - la moglie di Icardi ermetica davanti a Staffelli : “non so cosa dire” [VIDEO] : Wanda Nara riceve l’ennesimo Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, la Wags parla a stento con l’inviato di Striscia La Notizia Non è il primo Tapiro d’oro per Wanda Nara, ma è sicuramente il più ‘pesante’. Dopo la polemica che ha coinvolto Icardi e la fascia da capitano dell’Inter, la Wags si è espressa a stento sull’argomento, lasciandosi andare alle lacrime solo a ‘Tiki Taka’. La ...

I retroscena di Blogo : Tiki Taka e l'intervista registrata a Wanda Nara : Wanda Nara regina della domenica sera. Attesa, attesissima, con Mediaset che ha potuto sfruttare la sua partecipazione esclusiva a Tiki Taka.E mentre Canale 5 ‘pompava’ l’evento attraverso promo ad hoc, Sky Sport rispondeva schierando Sandro Piccinini, che ha scelto la tv satellitare per interrompere il suo anno sabbatico.prosegui la letturaI retroscena di Blogo: Tiki Taka e l'intervista registrata a Wanda Nara pubblicato su TVBlog.it 18 ...

Capello sul caso Icardi : “ecco cosa deve dire Mauro a Wanda Nara” : Fabio Capello sul caso Mauro Icardi ha le idee molto chiare ed ha pensato di dare un consiglio al calciatore in merito ai comportamenti di Wanda Nara ”Icardi? Sono problemi che si risolvono se c’è la volontà. Il fatto che lui e sua moglie siano andati allo stadio, sapendo che potevano essere accolti non con degli applausi come erano abituati è stato un gesto importante, ma lui deve presentarsi con il cappello in mano nello ...

Wanda Nara ricostruisce l'aggressione : "L'auto da cui è partito il sasso mi ha seguito" : Emergono nuovi dettagli sull'aggressione subita da Wanda Nara, procuratrice e moglie di Mauro Icardi. L'automobile bianca da cui è partita la pietra era già ferma in strada quando la showgirl argentina è uscita di casa sabato mattina in zona San Siro a Milano. Lo ha ricostruito la donna, nella denuncia depositata ai carabinieri dal suo legale, l'avvocato Giuseppe Di Carlo. Secondo la 32enne, che era diretta a Como dove i tre ...

VIDEO – Piccinini difende Wanda Nara dal maschilismo di Costacurta : Ne abbiamo scritto ieri sera, proprio durante la trasmissione di Sky dell’animata discussione tra Sandro Piccinini, che difendeva l’ingenua Wanda Nara e Icardi, e gli altri ospiti, che insistevano sul valore sacro e intoccabile dello spogliatoio. Più volte Piccinini ha provato a insinuare l’idea che la questione sia sorta solo perché Wanda, sebbene abile procuratrice del marito, è donna e nemmeno brutta. Ma questo non ha ...

Alessandro Costacurta contro Wanda Nara : 'Se fosse stata mia moglie l'avrei cacciata di casa' : Alessandro Costacurta attacca Wanda Nara in diretta. L'ex campione del Milan ha commentato ai microfoni di Sky Sport il comportamento della moglie di Icardi e delle conseguenze che sta avendo sul suo ruolo all'interno dell'Inter. Wanda, infatti, non è solo la moglie del campione nero azzurro, ma anche la sua ...

Fulvio Collovati : “Wanda Nara? Una donna che parla di tattiche mi fa rivoltare lo stomaco”. Polemiche sui social : “Quando sento una donna, che poi è anche la moglie di un calciatore, parlare di tattiche, mi si rivolta lo stomaco. Non ce la faccio”. È polemica dopo le frasi sessiste pronunciate ieri durante la trasmissione Quelli che il calcio dall’ex calciatore Fulvio Collovati. Il campione del mondo ’82 è intervenuto per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-manager Wanda Nara, recentemente travolti dalla decisione ...

Le lacrime di Wanda Nara - nuovo capitolo della telenovela Icardi : Regina del calciomercatoLa zarina del volleySempre insiemeLa vendettaAssunta!Che intraprendenza!Dal calcio alla tv!In tribunaleDa telenovelaConservare i rapportiIl riscattoMettersi in giocoAmore sul ringLa soluzione di FantantonioÈ stata da subito una telenovela, ma a ogni passo la diventa di più la storia di Wanda Nara, di Mauro Icardi e dell’Inter. Domenica è stata la giornata del pentimento perché si sa che anche i ricchi piangono. La ...

