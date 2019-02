Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

Mattel in calo a Wall Street su previsioni deludenti : E' debole il titolo Mattel , che scambia in ribasso dello 0,83%. A pesare sono le previsioni deludenti di vendite per il 2019. A poco, infatti, sono serviti i conti di fine 2018 che avevano consegnato ...

Borse Europa in rosso con Wall Street : MILANO, 19 FEB - L'apertura in rosso di Wall Street non ha appesantito ulteriormente i listini europei, che restano comunque tutti in ribasso. La Borsa di Milano è ancora fra le peggiori , -0,55%, , ...

Wal-Mart in rally a Wall Street - aiutano risultati oltre attese : Brilla Wal-Mart , che passa di mano con un aumento del 3,63%. A fare da assist al titolo sono i conti del quarto trimestre risultati migliori delle attese degli analisti. Il big USA del comparto ...

Wall Street - partenza col segno meno : partenza all'insegna della debolezza per la borsa di Wall Street che riapre i battenti dopo il lungo weekend per festività. I mercati americani sono rimasti chiusi la vigilia per celebrare la festa ...

Walmart verso avvio positivo a Wall Street - spinta da conti oltre attese : Walmart si prepara a iniziare la seduta odierna a Wall Street in rialzo, sotto la spinta dei conti migliori delle attese. Nel pre-mercato il titolo del big Usa del comparto retail avanza del 2,67% a ...

Borse europee positive orfane di Wall Street : Finale al rialzo per le principali Borse europee orfane della piazza di Wall Street rimasta chiusa per festività . Maglio rosa tra i listini del Vecchio Continente è la borsa di Milano aiutata dalla ...

Wall Street chiusa per festività : La borsa di Wall Street resta chiusa oggi, 18 Febbraio. Negli Stati Uniti si celebra il Presidents' Day, festività federale che si presenta ogni terzo lunedì di febbraio per commemorare il compleanno ...

Coca-Cola affonda a ?Wall Street : è il crollo peggiore dopo quello del 2008 : Il brand Coca-Cola ha registrato un forte calo sul mercato azionario di Wall Street stando ai dati del 2018. Nello scorso anno, infatti, l'utile netto della multinazionale americana...

Brillante Wall Street : A New York, chiude in deciso rialzo il Dow Jones , +1,74%,, che raggiunge i 25.883,25 punti sulle speranze di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Sulla stessa linea, l' S&P-500 termina la ...

Wall Street - cambia la musica : Nasdaq di nuovo in Bull Market : ...92 punti registrato alla vigilia di Natale dello scorso anno, al culmine della crisi che investì i mercati azionari tra guerra commerciale, segnali di rallentamento dell'economia globale e attese di ...

Wall Street : chiusura incerta - pesano dati macro : pesano i dati macro, che non lasciano intravedere nulla di buono per l'economia a stelle e strisce. Arrivato a cedere fino a 235 punti, il Dow ne ha persi 103,88 , lo 0,41%, a quota 25.439,39. L'S&P ...

Azioni Coca Cola : è crollo record a Wall Street. Tutti i motivi del sell-off : Questione Forex, cambi delle abitudini alimentari del mondo occidentale ma anche timori per la guerra commerciale tra Usa e Cina sono Tutti elementi che, in misura diversa, hanno già influenzato i ...