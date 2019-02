Voto “Diciotti” spacca il movimento | “M5s e’ morto” “Democrazia vince”

ilfogliettone

(Di martedì 19 febbraio 2019) Latura nelsull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini fotografata dalsu Rousseau si riflette anche nei commenti al post del Blog delle Stelle che ne annuncia i risultati. La base e' divisa. C'e' chi esulta per l'esito delonline, chi lo critica, chi dice che decreta la morte del, chi dice che ora avra' il 40%. E ogni disappunto causa lunghe discussioni, botta e risposta accesi e non sempre dai toni pacati. "L'azione della procura di Catania era sicuramente eversiva", scrive Dario Albano, "anche se il principio della difesa nel merito e cioe' nelle aule dei tribunali e' valida sempre, oggi ci trovavamo di fronte a un fatto eccezionale che doveva essere fronteggiato con misure eccezionali". E l'eccezionalita' della votazione, per molti contraria al Dna del, e' un tema ricorrente a molti commenti dei favorevoli ...