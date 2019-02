Votare alle primarie migliore risposta all' arroganza gialloverde

Salvini e il caso Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da Votare online : Il post pubblicato sul Blog delle Stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. La dura critica di Beppe Grillo: siamo tra il Comma 22 e la sindrome di Procuste

Salvini e il caso Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da Votare online : Il post pubblicato sul Blog delle stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. Più di un'area di malcontento del M5S sta insorgendo

Diciotti - il voto M5S su Salvini lunedì dalle 10 alle 19 : per dire no bisogna Votare sì : Il post pubblicato sul Blog delle stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Più di un'area di malcontento del M5S sta insorgendo

Pd - Boldrini : ‘Votare alle primarie? Ci sto pensando’. Vice di Zingaretti : ‘Ricomporre culture uliviste’. Ira di Calenda e renziani : Segnali di apertura da sinistra per la partecipazione alle primarie del Pd e la parola Ulivo che ritorna, prepotente, perché a pronunciarla è il coordinatore della campagna congressuale di Nicola Zingaretti. Il favorito alla corsa per la segreteria del Partito Democratico flirta con i fuoriusciti e da Carlo Calenda ai renziani è tutto un richiamo all’ordine, perché “ci hanno fatto la guerra” e serve “chiarezza”. Le ...

Castel Voltuno - i nigeriani regolari chiedono di Votare alle comunali : Due cittadini nigeriani, un uomo ed una donna da anni residenti in Italia, con regolare lavoro e in possesso della Carta per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione Europea, ossia autorizzati al ...

Zingaretti alle primarie Pd vuol fare Votare i sedicenni : "Io dico a tutti coloro che sono arrabbiati, che vogliono cambiare il Pd, che hanno paura di questo governo o che hanno creduto in questo governo, di andare ai gazebo a votare alle primarie del Pd per cambiare. Anzi io credo che noi dovremmo spingere anche nelle regole, credo che vada dato il diritto di voto ai sedicenni: noi decidiamo del futuro e loro sono i più interessati al futuro". Lo afferma Nicola Zingaretti in una intervista al ...