Volley Laghezza qualificato alla finale della Coppa Liguria

cittadellaspezia

: Ennesima vittoria per il Volley Laghezza - GazzettadellaSp : Ennesima vittoria per il Volley Laghezza - SvSport1 : Volley, Serie C maschile. Il Finale fatica ma vince, la Spinnaker si deve arrendere al Laghezza - GazzettadellaSp : Il Volley Laghezza riprende dalla Spinnaker Savona -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Per la cronaca fra gli spezzini Paoletti alzatore con Lanzoni in diagonale, capitan Moscarella e De Rosa in mezzo dov'è comparso pure Zoppi, all'ala Giannarelli e Baldassini; Briata libero. Questa ...