Vodafone Happy Black Edition potrebbe essere una nuova iniziativa con sconti e premi

Il termine per richiedere i premi Vodafone Happy è stato prorogato al 25 marzo 2019 : Dopo l'iniziativa per San Valentino, sembra che Vodafone abbia deciso di prorogare il termine per richiedere i premi del catalogo Vodafone Happy al 25 marzo 2019, utilizzando i punti sorriso accumulati fino al 15 Febbraio 2019 con le ricariche o con lo stesso programma Happy che occasionalmente li regala. L'articolo Il termine per richiedere i premi Vodafone Happy è stato prorogato al 25 marzo 2019 proviene da TuttoAndroid.

Onda verde di regali per i clienti Vodafone : è ora di riscuotere l’Happy Friday : Due giorni di fila in cui i clienti Vodafone hanno ricevuto coccole a gogò: prima, la navigazione senza limiti, oggi, il consueto regalo dell'Happy Friday L'articolo Onda verde di regali per i clienti Vodafone: è ora di riscuotere l’Happy Friday proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Friday è già pronto a festeggiare San Valentino : ecco i regali di domani : Vodafone si prepara a festeggiare San Valentino con il programma Happy Friday, ecco quali saranno i regali di domani per gli iscritti al programma. L'articolo Vodafone Happy Friday è già pronto a festeggiare San Valentino: ecco i regali di domani proviene da TuttoAndroid.

C’è tempo fino al 28 febbraio per richiedere i premi del catalogo Vodafone Happy : I punti del programma Vodafone Happy possono essere raccolti fino al 15 febbraio, ma c'è tempo fino al 28 febbraio per richiedere i premi. L'articolo C’è tempo fino al 28 febbraio per richiedere i premi del catalogo Vodafone Happy proviene da TuttoAndroid.

Amanti della lettura - Vodafone Happy Friday regala 3 mesi di Kindle Unlimited : Il Vodafone Happy Friday di questo venerdì, 1 febbraio 2019, regala 3 mesi di abbonamento al servizio Kindle Unlimited di Amazon, per avere accesso a più di un milione di libri in digitale. L'articolo Amanti della lettura, Vodafone Happy Friday regala 3 mesi di Kindle Unlimited proviene da TuttoAndroid.

Impressiona il taglio al prezzo per Samsung Galaxy S9 con Vodafone Happy Friday a fine gennaio : A partire da oggi 25 gennaio possiamo riscontrare un taglio al prezzo davvero sorprendente per il Samsung Galaxy S9, in riferimento alla nuova campagna Vodafone Happy Friday. Poco meno di tre settimane fa la compagnia telefonica ci aveva già provato con il top di gamma 2018, in riferimento alla promozione del mese coi cosiddetti Red Days (qui trovate il nostro articolo del 7 gennaio), ma come potrete notare dal nuovo approfondimento le cose sono ...

Che Vodafone Happy Friday - quello di oggi : Galaxy S9 a un super prezzo e un anno di abbonamento a una rivista : oggi è venerdì, 25 gennaio 2019, e questo vuol dire che ci sono dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday lanciato qualche anno fa. L'articolo Che Vodafone Happy Friday, quello di oggi: Galaxy S9 a un super prezzo e un anno di abbonamento a una rivista proviene da TuttoAndroid.

Ecco il regalo per il Vodafone Happy Friday di oggi 18 gennaio : oggi è venerdì, 18 gennaio 2019, e questo vuol dire che ci sono dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile ormai da lungo tempo. L'articolo Ecco il regalo per il Vodafone Happy Friday di oggi 18 gennaio proviene da TuttoAndroid.

Privalia - Vodafone Happy Friday regala buono sconto/ Come richiedere il voucher per l'outlet online o EasyCoop : Privalia, Vodafone Happy Friday regala buono sconto. Come richiedere il voucher per l'outlet online o EasyCoop. Le ultime notizie

Buoni sconto per Privitalia e EasyCoop con Vodafone Happy Friday dell’11 gennaio : Arrivano nuovi regali per i clienti Vodafone che hanno deciso di aderire al programma Vodafone Happy: l’operatore di telefonia ha infatti deciso di […] L'articolo Buoni sconto per Privitalia e EasyCoop con Vodafone Happy Friday dell’11 gennaio proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy New Year si conclude regalando un buono per Chili.com : Per terminare la sua iniziativa Happy New Year, Vodafone ha deciso di regalare un buono dal valore di 10 euro spendibile su Chili.com. L'articolo Vodafone Happy New Year si conclude regalando un buono per Chili.com proviene da TuttoAndroid.

Il penultimo Vodafone Happy New Year regala un bestseller su IBS : Sta per chiudersi l'iniziativa Happy New Year di Vodafone, che nel suo penultimo giorno regala un best seller a scelta da scaricare da IBS. L'articolo Il penultimo Vodafone Happy New Year regala un bestseller su IBS proviene da TuttoAndroid.

Il primo Vodafone Happy Friday del 2019 regala un rimborso da utilizzare su Booking.com : Ogni Venerdì, tramite l’iniziativa gratuita Happy Friday, Vodafone offre un premio diverso ai suoi clienti iscritti al programma Vodafone Happy e oggi 4 Gennaio 2019, il primo Venerdì dell'anno, Happy Friday coincide con uno dei sei appuntamenti dell’Happy New Year. L’iniziativa prevede un rimborso premio da utilizzare sul sito dedicato ai viaggi Booking.com. L'articolo Il primo Vodafone Happy Friday del 2019 regala un rimborso da utilizzare su ...