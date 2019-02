Vieri e Costanza si sposano in estate | ci sono le pubblicazioni di matrimonio

Bobo Vieri e Costanza - matrimonio in gran segreto : il retroscena bomba : Al comune di Milano le pubblicazioni di matrimonio dell'ex calciatore e l'ex velina, già diventati genitori di Stella a...

Dalla somiglianza a mamma Costanza al trasloco in Florida - Vieri pazzo di Stella : “ora ho capito il senso della vita” : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo parlano in un’intervista dei primi mesi di Stella, la figlia nata dal loro amore “Il primo mese Stella, che è nata con parto cesareo, si attaccava sempre al mio seno, poi abbiamo trovato un nostro ritmo. Allattarla è un’esperienza meravigliosa”. Così Costanza Caracciolo esordisce in un’intervista rilasciata all’inserto del Corriere della Sera, Liberi Tutti. “Bobo è un ottimo padre: la sa ...

Bobo Vieri - con Costanza Caracciolo - parla per la prima volta da papà : 'Stella? A 40 anni l'accompagnerò io al cinema ' : Bobo Vieri, 46 anni e una vita sui campi di calcio e sulle spiagge più belle del mondo da scapolone impenitente , ma ora pentito, . Costanza Caracciolo, 29 anni e la carriera da Velina. Una coppia ben assortita. Ma che da quando è diventata una famiglia con l'arrivo della figlia ...

Vacanze a Dubai per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo : Prima vacanza di famiglia per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo che sono volati a Dubai con la figlia Stella. La coppia ha deciso di scappare dal freddo con la piccola per raggiungere il caldo degli Emirati Arabi Uniti. Tanto Vieri quanto Costanza hanno naturalmente postato diverse foto dai rispettivi profili e una li vede insieme alla piccola nel passeggino, seguita dalla didascalia: “Postcard from Dubai”. La coppia però non è rimasta sola, dato ...

Bobo e Costanza Vieri pazzi di Stella : «Dal gioco dei voti su Instagram a nostra figlia» : Vive a Miami, fa il talent per BeIn Sport, network di canali sportivi con sede a Doha di proprietà di Al Jazeera Media Group. D'estate organizza la Bobo Summer Cup. Si diverte ancora a giocare a ...

Costanza Caracciolo e Christian Vieri - cartolina da (bella) famiglia : La gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza Caracciolo«Nel momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo». Bobo Vieri, 45 anni, dal 18 novembre scorso fa parte «di quelli che sanno». L’ex calciatore è ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo - sfogo sui social/ Lui sbotta contro le agenzie : 'mi gestisco da solo' - lei.. : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, sfogo sui social. L'ex calciatore sbotta contro le agenzie: 'mi gestisco da solo', mentre l'ex velina...

Costanza Caracciolo e Vieri presto sposi : l’ex calciatore e la sua dolce metà pensano anche al secondo figlio : Vieri e Costanza Caracciolo potrebbero convolare a nozze già quest’estate e voler provare ad avere un secondo figlio: le indiscrezioni sulla coppia Sono da poco diventati genitori, eppure sembra che Bobo Vieri e Costanza Caracciolo vogliano allargare la famiglia e convolare a giuste nozze già quest’estate. A rivelare i progetti della coppia formata dall’ex calciatore e dall’ex Velina, il giornalista Alberto Dandolo ...

Vieri confessa : “Sposerò Costanza Caracciolo” : “Sposerò Costanza Caracciolo”. A parlare così è Bobo Vieri, che sembra aver trovato finalmente la donna della sua vita. L’ex calciatore è diventato da poco papà della piccola Stella e non potrebbe essere più felice. “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini – ha confessato Vieri al settimanale Diva e Donna -. Finalmente sono papà Bobone. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta ...

Vieri e Costanza Caracciolo : matrimonio in estate e secondo figlio : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sposano in estate Dopo la nascita di Stella si è rafforzato il legame tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Tanto che i due sarebbero pronti al grande passo. Come riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, l’ex calciatore e l’ex Velina bionda di Striscia la notizia starebbero pianificando in gran […] L'articolo Vieri e Costanza Caracciolo: matrimonio in estate e secondo figlio proviene da ...

Christian Vieri : "Sposerò Costanza Caracciolo" : Christian Vieri ha definitivamente messo la testa a posto. Dopo innumerevoli flirt e storie- su tutti la love story con Elisabetta Canalis - l'ex bomber di Juventus, Lazio, Inter ha dichiarato che sposerà l'ex velina Costanza Caracciolo, che lo ha reso padre della piccola stella.Ha dichiarato Bobo sulla sua nuova vita: “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini. Finalmente sono “papà Bobone”. Sono ...