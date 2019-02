Vieni da me | Vittoria Belvedere rivela a Caterina Balivo | ‘Ero depressa’

tvzap.kataweb

(Di martedì 19 febbraio 2019) “Ero depressa”.si confessa dada me nella puntata di martedì 19 febbraio. L’attrice ricorda quel periodo che è coinciso con il compimento dei suoi 30 anni, nel 2002, l’anno in cui ha co-condotto il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo e Manuela Arcuri. Lache inizialmente non aveva intenzione di affrontare la kermesse, proprio perché il periodo non era per lei dei migliori: “Quel giorno che mi chiamò Pippo Baudo per chiedermi se avrei voluto fare Sanremo con lui spensi il telefono perché compivo trent’anni ed ero depressa, perché non erano più 21, 22 ma 30!… pesante!” (QUI il video).e la crisi con il marito: ‘Ci stavamo per perdere’ L’attrice ha parlato anche della crisi (vissuta diversi anni fa) con il marito Vasco Valerio. Tutto è ...