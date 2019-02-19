Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 19 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E PISANA, TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TOR CERVARA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 19 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO COMINCIA AD INTENSIFICARSI IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSO LO SVINCOLO DI FERENTINO, IN ENTRATA E IN USCITA, IN DIREZIONE NAPOLI; SI CONSIGLIA QUINDI DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI FROSINONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI. PER IL RESTO LA CIRCOLZIONE VIENE INDICATA REGOLARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSO LO SVINCOLO DI FERENTINO, IN ENTRATA E IN USCITA, IN DIREZIONE NAPOLI; SI CONSIGLIA QUINDI DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI FROSINONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, ANCORA QUALCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA; IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 Roma-TERAMO E TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. ANDIAMO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E A24 Roma-TERAMO; IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E A24 Roma-TERAMO E PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA. SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, PER INCIDENTE CI SONO CODE IN ESTERNA TRA TOR BELLA MONACA E A24 Roma-TERAMO; RESTANDO IN ESTERNA A PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E A24 Roma-TERAMO E PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA PISANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSO LO SVINCOLO DI FERENTINO, IN ENTRATA E IN USCITA, IN DIREZIONE NAPOLI; SI CONSIGLIA QUINDI DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI FROSINONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI. PASSIAMO AL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSO LO SVINCOLO DI FERENTINO, IN ENTRATA E IN USCITA, IN DIREZIONE NAPOLI; SI CONSIGLIA QUINDI DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI FROSINONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI. PASSIAMO AL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSO LO SVINCOLO DI FERENTINO, IN ENTRATA E IN USCITA, IN DIREZIONE NAPOLI; SI CONSIGLIA QUINDI DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI FROSINONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI. IN VIA DEI MONTI LEPINI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSA L’USCITA DI FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; SI CONSIGLIA QUINDI DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI FROSINONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA. IN VIA DEI MONTI LEPINI UN INCIDENTE, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 42+00 E NEL QUALE SONO COINVOLTI PIU’ VEICOLI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER INCIDENTE SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULTRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO Roma. CON CHIUSURA DELLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO TORNATO REGOLARE SUL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE Roma ANCHE PER INCIDENTE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E SETTECAMINI NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 E l’A24 Roma TERAMO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 E TIBURTINA E TRA TUSCOLANA E ANAGNINA ANCHE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E ARDEATINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA PINDARO E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2019 ore 08 | 45
Viabilità DEL 19 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2019 ore 08:45 (Di martedì 19 febbraio 2019) Viabilità DEL 19 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E ANCORA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E AURELIA, PIÙ AVANTI TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA E INFINE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRATA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA ANCHE LA Roma FIUMICINO, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR. QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, CI SONO CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI GROTTRAROSSA E VIA DEI DUE PONTI. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA SALARIA, SI ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2019 ore 08:45: VIABILITÀ DEL 19 FEBBRAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2019 ore 08:45', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 19-02-2019 ore 08:30: VIABILITÀ ROMA LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MR… -
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