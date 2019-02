Venezuela | ultimatum di Trump ai militari ' Perderete tutto'

Scade ultimatum a Maduro - Spagna e Regno Unito riconoscono Guaidó come Presidente del Venezuela : ..."Se i governi europei vogliono contribuire a fermare tutto questo devono muoversi in blocco affinché le forze che ancora sostengono Maduro sentano tutto il peso della pressione diplomatica e politica ...

Scade ultimatum a Maduro - Spagna e Regno Unito riconoscono Juan Guaidò come Presidente del Venezuela : Immagino che anche il resto del mondo non possa capire fino in fondo come funzionano le cose da noi. Ma qui ci sono alcuni fatti evidenti che in Italia si devono conoscere. In Venezuela negli ultimi ...

Venezuela - Maduro : no a ultimatum. Francia e Spagna riconoscono Guaidò | : Il presidente non arretra, nega una nuova elezione presidenziale e garantisce: "Non cederò alla pressione". Ma Parigi, Stoccolma e Madrid hanno già riconosciuto la legittimità al leader dell'...

Venezuela - Maduro respinge l'ultimatum europeo : no a presidenziali - : Il presidente non arretra, nega una nuova elezione presidenziale e garantisce: "Non cederò alla pressione". E avverte anche Trump: "Non intervenga". Intanto il leader dell'opposizione lancia un ...

Venezuela - Ue : "Riunione del Gruppo di contatto a Montevideo il 7 febbraio" | Francia : ultimatum a Maduro scade oggi : Francia, Germania e Spagna hanno dato a Maduro fino alla mezzanotte per convocare le elezioni presidenziali. Il leader Venezuelano ha finora ignorato tali richieste e ha ribadito la sua richiesta di anticipare a quest'anno le elezioni legislative previste per la fine del 2020. Per Parigi questa proposta è "una farsa"

Enzo Moavero si schiera con l'Europa sul Venezuela - ma senza ultimatum a Maduro : Una persona già naturalmente molto accorta come Enzo Moavero Milanesi sa bene che quando deve parlare di certi dossier, primo fra tutti il Venezuela, deve cercare di far convivere posizioni diametralmente opposte all'interno della maggioranza che lo sostiene. Quando davanti al Senato afferma che l'Italia si muove "in linea con l'Ue" - che ha intimato a Nicolas Maduro di indire nuove elezioni entro domenica, oppure sosterrà il suo ...

Venezuela - Maduro : “Pronto al dialogo con l’opposizione - ma no a nuove elezioni presidenziali : non accettiamo ultimatum” : Pronto al dialogo con l’opposizione, sì alle elezioni ma solo parlamentari e alla mediazione di Paesi terzi. Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro si è detto pronto a sedere ad un tavolo negoziale con l’opposizione, come riferisce l’agenzia russa Ria Novosti: “Sono pronto a sedere ad un tavolo negoziale con l’opposizione in modo da poter parlare a beneficio del Venezuela, la pace e il suo futuro”. Alla domanda sulla ...

Venezuela - ha ragione Di Battista : l’ultimatum Ue è davvero ‘una stronzata’ : L’ultimatum Ue al Venezuela di indire nuove elezioni in otto giorni, pena il riconoscimento di Guaidò come legittimo presidente del Paese, è strumentale e inapplicabile e assomiglia molto all’ultimatum dato a Saddam Hussein sulle armi chimiche, prima dell’invasione dell’Iraq. Alessandro Di Battista l’ha giustamente definita “una stronzata megagalattica” poiché sappiamo tutti che la proposta non verrà accettata dal governo ...

Venezuela : l'Italia sta con l'Ue - ma non dà ultimatum a Maduro : Riconoscersi, senza troppa enfasi mediatica, nella posizione dell'Unione europea, ma non forzare la mano per il riconoscimento dell'anti-Maduro. Insomma, adelante con juicio: si può sintetizzare così la linea del governo gialloverde sulla sempre più esplosiva crisi Venezuelana. "Ci riconosciamo pienamente nella dichiarazione comune che gli Stati membri dell'Ue hanno diffuso oggi sulla situazione in Venezuela, alla redazione ...

Venezuela - Maduro all'Ue : 'Nessuno può darci ultimatum' : Nicolas Maduro tenta di uscire dall'angolo, sull'onda delle pressioni internazionali in favore del suo sfidante, Juan Guaidò. Da una parte, respinge l'ultimatum dell'Ue su nuove elezioni in Venezuela. ...

Crisi in Venezuela - Maduro risponde all’Europa : “Nessuno può darci un ultimatum” : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro ha respinto l'ultimatum di otto giorni dato da Bruxelles: "Si comportano con arroganza. Nessuno può darci un ultimatum. Se vogliono andarsene dal Venezuela, se ne vadano. Il Venezuela non è collegato all'Europa. Questa è arroganza. Le élite europee non riflettono l'opinione dei popoli europei"Continua a leggere

Venezuela - Maduro respinge ultimatum Ue. Cosa può succedere ora : ... si troverà di fronte a una sfida improba: dovrà per forza tagliare molti dei programmi a favore delle fasce più deboli della popolazione per risanare l'economia, attirandosi inevitabilmente le ...

Macron accusato di doppio standard a causa dell'ultimatum al Venezuela - : Il capo del partito di sinistra La France Insoumise Jean-Luc Melenchon ha accusato il presidente della repubblica Emanuele Macron di doppio standard in relazione alla volontà di riconoscimento di Juan ...