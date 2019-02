Venezuela | Trump avverte i venezuelani | rischiate di perdere tutto

Venezuela - video di Guaidò al comizio di Trump : 'Grazie Usa' - Il tycoon : 'Il socialismo muore - la democrazia nasce' : "Gli occhi del mondo sono sugli ufficiali che stanno ancora mantenendo Maduro al potere", ha affermato. Usa per soluzione pacifica, ma aperti a tutto - Di fronte agli esuli Venezuelani accorsi alla ...

Trump : in Venezuela nasce la democrazia : 23.31 "In Venezuela e in tutto l'emisfero occidentale il socialismo sta morendo e la democrazia sta nascendo. Oggi siamo pieni di speranza grazie alla determinazione di milioni di Venezuelani, al loro patriottismo e al coraggio incredibile del presidente ad interim Juan Guaidò": lo ha detto Donald Trump parlando agli esuli Venezuelani a Miami, alla Florida International University. Proiettato anche un video di Guaidò: "Grazie al presidente ...

Nicolas Maduro non intende dimettersi : "Rimetterò in piedi il Venezuela se Trump toglierà le sue mani infette" : Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha invitato l'inviato speciale degli Usa Elliot Abrams in Venezuela. Lo ha detto in una intervista esclusiva all'Ap, precisando che ci sono stati in questi giorni colloqui 'segreti' e 'distesi' tra il suo ministro degli Esteri e funzionari degli Stati Uniti a New York. Subito dopo ha assicurato però di non avere alcuna intenzione di dimettersi e che, anzi, promette di rimettere in piedi ...

Venezuela ultime notizie : si allarga il fronte pro-Guaidò - Trump non esclude opzione militare : Continua lo scontro diplomatico internazionale intorno alla crisi in Venezuela. Infatti, da oggi è aumentato il numero dei paesi europei che riconoscono come presidente del paese Juan Guaidò. Scaduto l’ultimatum di otto giorni emesso nei confronti di Maduro affinché indicesse nuove elezioni presidenziali, Francia, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Svezia, Spagna, Portogallo, Danimarca ed Austria hanno riconosciuto l’auto-proclamato ...

Venezuela - Russia contro Trump. Francia - Spagna - Regno Unito e Svezia riconoscono Guaidò presidente : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha evocato la possibilità di usare la forza in Venezuela. Oggi il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, di fatto il numero due di Vladimir ...

Venezuela - Trump evoca 'opzione militare'/ Maduro al presidente Usa : 'Fermati - rischio guerra civile' : Proteste in piazza pro-contro Maduro: nuovo appello Usa ai militari di Caracas, 'riconoscere Guaidó'. Polemiche verso l'Italia, 'Mattarella intervenga'

Venezuela - Trump : 'Rifiutai di incontrare Maduro. L'uso della forza è un'opzione' : Non senza dimenticare di ringraziare per la 'solidarietà ricevuta dal mondo intero', rimarca citando New York, Madrid, Saragozza, Boston, Londra e anche 'Roma', così come 'Buenos Aires: il mondo ...

Donald Trump : «Non escludo intervento militare in Venezuela» : L'attivismo di Trump sul fronte venezuelano e la possibilità di un intervento militare possono rappresentare una novità nella politica estera del presidente, dopo gli annunci ufficiali di voler ...

