Vasco Rossi vittima di una maxi truffa sui diamanti | «Ha investito 2 | 5 milioni» Indagini

Truffa diamanti - indagini su 5 banche. «Vasco Rossi tra i raggirati - investì 2 - 5 milioni» : Presunta maxiTruffa ai danni di investitori e risparmiatori. Nell'indagine coordinata dall'aggiunto Riccardo Targetti e dal pm Grazia Colacicco risultano indagate per la legge sulla...

Truffa su vendita di diamanti : sequestro da 700 milioni di euro - indagate 5 banche Vasco Rossi tra i raggirati : Nell’indagine sono coinvolte Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti, più le due società Intermarket Diamond Business spa (IDB) e Diamond Private Investment spa (DPI), per le ipotesi di reato di Truffa aggravata e autoriciclaggio. La rockstar avrebbe investito 2 milioni e mezzo di euro

Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019 : date - prezzi biglietti e calendario : Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019: date, prezzi biglietti e calendario date Tour Vasco Rossi 2019 Di seguito i prezzi dei biglietti per le 4 date di Milano. I costi indicati sono comprensivi di tutte le commissioni di prevendita. Sono escluse solo le spese di spedizione di 9,49 euro a transazione (spedizione per l’Italia). PRATO GOLD 96,60 € PRATO 78,49 € 1° ANELLO ROSSO NUM 96,60 € 2° ANELLO ROSSO NUM 78,49 € 1° ANELLO VERDE E BLU NUM 62,79 ...

Sanremo super hits. Quando Vita spericolata lanciò Vasco Rossi : 1983, trentatreesima edizione del Festival. Siamo ancora in piena smania da playback: le canzoni non si cantano, si mimano... Per un contest canoro, pare una scelta che non fa una grinza. Si aprono le sliding doors (sta volta niente scalinata) e sul palco arriva Vasco Rossi, un ragazzotto coi capelli lunghi, vestito casual, jeans bianchi e maglietta. Nonostante sia ormai un habitué (ha partecipato a Sanremo anche l’anno precedente con Vado al ...

I 67 anni di Vasco Rossi - 37 dopo l’esordio al Festival di Sanremo : La rockstar italiana che più divide il pubblico tra innamorati folli e detrattori violenti stacca un altro importante ticket della sua esistenza: i 67 anni di Vasco Rossi arrivano proprio in occasione del Festival di Sanremo, la più grande manifestazione della canzone italiana dal quale il rocker di Zocca ha trovato la rampa di lancio per la sua carriera. Era il 1982, infatti, quando un giovanissimo Vasco Rossi comparve di fronte alle ...

Tutti in piedi per Loredana Bertè a Sanremo 2019 - Cosa ti aspetti da me convince ma ricorda C’è chi dice no di Vasco Rossi : convince Tutti Loredana Bertè a Sanremo 2019, che si presenta in gara con Cosa ti aspetti da me. Il brano porta la firma di Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli e le consente di dare sfogo a tutta la sua anima graffiante e con la quale ha raggiunto un risultato ottimale nelle due esibizioni già andate in onda. A sorprendere è anche la somiglianza con il repertorio di Vasco Rossi, con qualche passaggio di troppo che ricorda C'è chi ...

Lorenzo e gli auguri a papà Vasco Rossi : «Ti ho conosciuto uomo - sei diventato grande padre» : Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Una lunga vita spericolata, in cui trova spazio anche la festa di compleanno. A Zocca, tra Bologna e Modena, una lunga serata di musica e omaggi organizzata dal figlio Lorenzo (la mamma è Gabri). La data, del ...

Salvini canta "Albachiara" di Vasco Rossi al ristorante : Il vice presidente del Consiglio, in queste ore, ha pubblicato su Facebook un video in cui canta uno dei più grandi successi di Vasco Rossi, 'Alba chiara'. E, sorridendo, dice: 'Per Sanremo non sono ...

Sanremo 2019 - canta anche Matteo Salvini : ecco la sua versione di Alba chiara di Vasco Rossi : "Un ministro che canta Alba chiara? Scandalo". Matteo Salvini, "per Sanremo 2019", scrive su Twitter, "però non sono pronto, lo ammetto". Infine l'augurio del ministro dell'Interno al popolo social: "Buona serata amici, vi voglio bene scrive". Su Twitter Salvini ha anche postato il video in cui si l