Valanga sulle Alpi svizzere | si cercano dispersi FOTO e VIDEO

Strage di sciatori sulle Alpi : in quattro travolti da una Valanga letale a Courmayeur : Fine settimana tragico sulle Alpi italiane con otto vittime. L'ultima tragedia in ordine di tempo è stata scoperta solo nella mattinata di lunedì quando i soccorsi impegnati da circa 24 ore a Courmayeur, in Valle d'Aosta, hanno individuato i cadaveri di tre dei quattro dispersi da ieri nel Canale degli Spagnoli, in Val Veny.Continua a leggere