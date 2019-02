Vaccini come sterminio Deliri no vax e inopportuni appoggi a Cinque stelle

Compie 18 anni e “sfida” la madre no-vax facendo i Vaccini : “Dio solo sa come sono ancora vivo” : Ethan Lindenberger, un ragazzo americano dell’Ohio, ha chiesto aiuto in rete spiegando che la madre non gli dava il permesso di vaccinarsi e domandando come fare i vaccini senza il consenso della famiglia. Il suo post ha creato migliaia di commenti e lui adesso, diventato maggiorenne, si è vaccinato.Continua a leggere

Oms : "Rifiutare i Vaccini è una minaccia alla salute globale come Ebola e Hiv" : Oltre alla "vaccine esitancy" tra le minacce individuate come prioritarie per il 2019 dall'Oms ci sono anche il "climate change" e la resistenza agli antibiotici. Sempre alta l'allerta per malattie non trasmissibili, pandemia globale di influenza...

Vaccini - Burioni : “Sono troppi 12? E’ come in tutto il mondo - ma da noi sono gratuiti” : “troppi 12 Vaccini? sono gli stessi in tutto il mondo, con due differenze: nella maggior parte dei paesi i genitori vaccinano i figli volontariamente senza bisogno di alcuna legge. L’altra differenza è che in altri paesi molti Vaccini sono a pagamento, da noi sono tutti gratuiti. Pensare di sovraccaricare il sistema immune di un bambino con 12 Vaccini, è come pensare di sovraccaricare il pavimento di casa con dieci formiche“. Così è ...