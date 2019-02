USA | Trump firma la direttiva per istituire la “Space Force” | “stavolta andiamo sulla

USA - battaglia per il muro si sposta sul piano costituzionale : sedici Stati sfidano Trump in tribunale : sedici Stati Usa hanno lanciato una sfida diretta al presidente Donald Trump sul piano costituzionale, portando in tribunale la sua decisione di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale per potere dirottare fondi federali verso la costruzione di un muro alla frontiera con il Messico, senza l'autorizzazione del Congresso. L'accordo trovato tra Casa Bianca e Campidoglio per evitare un nuovo shutdown, infatti, prevede nuovi fondi per le frontiere, ...

USA 2020 - Bernie Sanders si candida : “Trump pericoloso - ora completiamo la rivoluzione politica iniziata nel 2016” : Bernie Sanders correrà per la Casa Bianca alle presidenziali del 2020. L’annuncio è arrivato in un’intervista a Vermont Public Radio, emittente pubblica del suo Stato di origine. Sarà il secondo tentativo, dopo aver perso la nomination democratica con Hillary Clinton nel 2016. “La nostra campagna non è solo per sconfiggere Trump”, ha affermato il senatore, che si definisce un democratico socialista e ha 77 anni, in una email ai ...

Venezuela - video di Guaidò al comizio di Trump : 'Grazie USA' - Il tycoon : 'Il socialismo muore - la democrazia nasce' : "Gli occhi del mondo sono sugli ufficiali che stanno ancora mantenendo Maduro al potere", ha affermato. Usa per soluzione pacifica, ma aperti a tutto - Di fronte agli esuli Venezuelani accorsi alla ...

Trump : "Isis sconfitto - via le truppe USA dalla Siria" : Donald Trump annuncia via Twitter il trionfo sul Califfato e il ritiro delle truppe americane dalla Siria. 'Ci stiamo ritirando dopo una vittoria al 100%' sullo Stato islamico', ha affermato il ...

USA - Inviato a Trump un rapporto sui dazi : aumenta il rischio di nuove tariffe : Il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ha Inviato ieri al presidente Donald Trump l'atteso rapporto sui dazi su auto, ricambi e componentistica elaborato nel quadro dell'indagine avviata lo scorso maggio su richiesta della Casa Bianca per verificare gli effetti delle importazioni sulla sicurezza nazionale. Il rapporto, che rimarrà secretato, rischia di infliggere un duro colpo all'industria automobilistica americana. Tre mesi per ...

Dazi USA-Cina - accordo più vicino. Trump : "Buoni progressi" : Dal fronte della guerra commerciale tra Usa e Cina arrivano indicazioni positive con i mercati che tornano a credere nell'accordo . Dopo che il Presidente Xi aveva chiuso il round di incontri a ...

USA - Tim Cook con Ivanka Trump nel comitato sull'automazione del lavoro : Il board rientra nell'iniziativa dell'amministrazione Trump per colmare il gap dei lavoratori altamente qualificati richiesti da un'economia sempre più moderna e tecnologicamente avanzata, e per ...

Trump all'Unione Europea : 'Processi 800 combattenti Isis catturati dagli USA o li liberiamo' : Ultimatum di Donald Trump all'Unione Europea. 'G li Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che hanno catturato in ...