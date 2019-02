USA Tragedia di famiglia | mamma uccide le figlie di 2 | 6 e 8 anni e poi si suicida

Tragedia a Napoli : 14enne muore dopo aver accUSAto un malore sul campo di calcio : Una vera e propria Tragedia è avvenuta a Napoli nei giorni scorsi. Un ragazzino di appena 14 anni di età stava disputando una partita di calcetto con amici e compagni di scuola, quando, improvvisamente, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. La vittima, L.A. (queste le sue iniziali), era residente nella zona di via Foria, nel capoluogo campano. Secondo le prime indiscrezioni sulla vicenda, il giovanissimo è deceduto a causa di un ...

La tragedia della diga in Brasile - multinazionale sotto accUSA : “Non incidente ma crimine” : Per ambientalisti e comunità locale, la diga che è crollata e ha travolto tutto era malridotta e ha ceduto di schianto tanto da non consentire nemmeno l'entrata in funzione dei sistemi di allarme. I corpi recuperati sono sessanta ma non c'è alcuna speranza di trovare in vita i restanti 290 dispersi.Continua a leggere

Tragedia di Pioltello : Toninelli chiede scUSA a nome dello Stato : Roma, 25 gen., askanews, - 'Sono salito stamani a bordo del treno delle 5:32 che da Cremona porta a Milano. Lo stesso treno che un anno fa deragliò a Pioltello provocando tre morti e decine di feriti. ...

Toninelli - chiedo scUSA a nome dello Stato per la tragedia di Pioltello : chiedo scusa a nome dello Stato, ma bisogna fare di più, stiamo facendo di più ". Lo afferma il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli a margine della commemorazione delle ...

Tragedia di Pioltello - Toninelli : 'Chiedo scUSA a nome dello Stato' : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha chiesto "scusa a nome dello Stato" per la Tragedia ferroviaria di Pioltello. A margine della commemorazione delle vittime a un anno dal deragliamento, ...

Tragedia di Pioltello - Toninelli : "Chiedo scUSA a nome dello Stato" : Lanciato sui social l'hashtag #intrenoconnoi. Oggi dalle 12 alle 14 sciopero del personale di FerrovieNord

Tragedia in Val di SUSA - a 9 anni si schianta su una pista da sci e muore | Scontro tra bob - bimba ferita : L'incidente sulla sulla pista "Imbuto" di Sauze d'Oulx: inutile il trasporto in ospedale a Torino con l'elisoccorso: la vittima era di Roma. Nella Bergamasca ferita una bimba di 3 anni: il suo bob si è scontrato con un altro durante una discesa

Tragedia in Val di SUSA - a 9 anni si schianta su una pista da sci e muore | Scontro tra bob - grave bimba : L'incidente sulla sulla pista "Imbuto" di Sauze d'Oulx: inutile il trasporto in ospedale a Torino con l'elisoccorso: la vittima era di Roma. Nella Bergamasca ferita gravemente una bimba di 3 anni: il suo bob si è scontrato con un altro durante una discesa

Tragedia Piazza San Carlo - lettera di uno dei responsabili : “Chiedo scUSA - non doveva andare così” : Aymen H., uno dei responsabili della Tragedia di Piazza San Carl di Torino del 3 giugno 2017, in una lettera chiede scusa a tutti: "Non basterebbero tutte le scuse di questo mondo per farsi perdonare le conseguenze causate quella sera, non doveva andare così, ed è incredibile come la vita sappia essere così cattiva".Continua a leggere

Tragedia di Corinaldo - scarcerato il 17enne che avrebbe USAto lo spray : stato rimesso in libert il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato il fuggi fuggi e poi la calca all'uscita della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo , in cui ...