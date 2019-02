Usa | l' accusa a Huawei di furto di segreti industriali | ecco come provava a spiare le

Bologna - anziani maltrattati in un centro : quattro arresti. Il titolare accUsato anche di violenza sessuale. Le immagini : Percosse, umiliazioni, botte. Le telecamere nascoste dei Carabinieri di Vergato, in provincia di Bologna, hanno registrato i maltrattamenti subiti da alcuni anziani ospiti nella casa famiglia di San Benedetto Val di Sambro. quattro le misure cautelari emesse dal gip: il titolare, un 52enne bolognese, è finito in carcere anche con l‘accusa di violenza sessuale per due episodi ai danni di un’anziana, mentre altre tre persone (la moglie ...

Pm antimafia - lavorò con PisapiaCreazzo - l'accUsatore dei Renzi : Calabrese, esperto di criminalità organizzata, caporalato e riciclaggio. In passato ha lavorato al Ministero della Giustizia collaborando con Pisapia alla riforma del codice penale Segui su affaritaliani.it

Isola dei famosi - l’accUsa del Divino Otelma : “Sono stato sequestrato in Honduras” : Barbara D’Urso ha mostrato a Domenica Live una lettera che gli ha mandato il Divino Otelma, tra i naufraghi dell’Isola dei famosi, e che contiene una pesante accusa. “Il contenuto è serio”, dice la conduttrice, “affermi di essere stato posto sotto sequestro. Sono accuse gravi verso la produzione”. “Me ne prendo tutte le responsabilità – le risponde Otelma -, non faccio un passo indietro e confermo tutto. Per una ...

Rogo e minacce Immacolata - 5 accUsati : 11.12 Davanti a migliaia di persone, avevano dato fuoco a un manichino che portava un cappello delle forze dell'ordine, dopo avere issato sulla pira dei festeggiamenti per l'Immacolata uno striscione con la scritta: "Così devono morire i pentiti, abbruciati". Dopo i fatti dell'8 dicembre a Castellammare di Stabia (Napoli), sono stati identificati tre adulti -ora sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora in Campania- e due ...

In Trentino-Alto Adige 7 persone sono state arrestate con l’accUsa di far parte di un’organizzazione terroristica anarchica : In Trentino-Alto Adige è stata arrestata una presunta cellula di quella che la polizia ha definito «un’organizzazione terroristica di matrice anarchica». La polizia e i carabinieri di Trento hanno fermato sette persone, accusate di essere i responsabili di una serie

Arresto genitori Renzi - l’accUsa : “Finte coop per eliminare i debiti e guadagnare di più” : Per la Procrea di Firenze e gli uomini della Guardia di finanza, Tiziano Renzi e Laura Bovoli avevano creato finte cooperative dove scaricare tutti i debiti come il costo dei lavoratori e le imposte delle vere attività che gestivano, facendole poi fallire senza sborsare un euro e tenendosi invece i guadagni.Continua a leggere

Il parlamento britannico ha accUsato Zuckerberg di essere un 'bullo digitale' : A Menlo Park, continua il rapporto, 'non dovrebbe essere permesso di comportarsi come gangster digitali del mondo online, né di considerarsi al di sopra e al di fuori della legge'. Per questo motivo, ...

Saviano e la Paranza : 'Anche Rosi fu accUsato di diffamare Napoli' : 'La Paranza dei Bambini lo abbiamo riportato a casa, anche se a Berlino ci ha stupito che non sia stato visto come un film su Napoli ma come una storia che avviene in tutte le periferie del mondo'. Lo ...

Genitori di Renzi ai domiciliari : Tiziano e Laura Bovoli accUsati di bancarotta fraudolenta : I reati contestati a Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. L'ex premier commenta...

Pro Piacenza - parla l'ex Polverini e Ghirelli accUsa i genitori : ... on Feb 18, 2019 at 1:34am PST Pro Piacenza: parla l'ex Polverini Una vicenda surreale e grottesca che fa male a tutto lo sport italiano, anche perché ha avuto vasta eco in tutto il mondo - "Ridiculo ...

Il Segreto - trame spagnole : Elsa accUsa Consuelo di aver rubato alla locanda : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da giugno 2013 in Italia. Le anticipazioni delle prossime puntate, si soffermano su Elsa Laguna interpretata da Aleajandra Meco. La donna, infatti, accuserà Consuelo di aver rubato i risparmi della locanda. Il Segreto: furto alla locanda di Matias e Marcela Elsa Laguna sarà al centro della trama delle prossime puntate de Il Segreto, in onda tra ...

Saviano e la Paranza : «Anche Rosi fu accUsato di diffamare Napoli» : «La Paranza dei Bambini lo abbiamo riportato a casa, anche se a Berlino ci ha stupito che non sia stato visto come un film su Napoli ma come una storia che avviene in tutte le periferie del...

Genitori di Renzi ai domiciliari : Tiziano e Laura Bovoli accUsati di bancarotta fraudolenta : Ai Genitori dell'ex premier, Matteo Renzi, contestata anche l'emissione di fatture inesistenti. Arrestato anche un imprenditore di Campo Ligure. L'ex premier: "Ho fiducia nella giustizia italiana"

Inter - prossimo acquisto sotto accUsa : 'Altro che fuoriclasse...' : Pagella molto dura da La Gazzetta dello Sport per Rodrigo de Paul . Il trequartista dell'Udinese promesso sposo dell' Inter becca un 5 pieno per Udinese-Chievo con questo giudizio: 'Per Nicola è un fuoriclasse: esagerato. Ottimo giocatore ...