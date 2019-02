Usa | la mamma le toglie lo smartphone | bimba si suicida

Usa - giovane mamma 'ossessionata dai selfie' uccide - fa a pezzi e brucia suo figlio : Una vicenda terribile giunge dal New Jersey, negli Stati Uniti, dove una donna di 24 anni, Nakira Griner, è accusata di aver ucciso suo figlio in maniera davvero brutale. Un omicidio che ha letteralmente sconvolto non solo il News Jersey, ma tutti gli States. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare che la donna, almeno in un primo momento, abbia negato di aver commesso il delitto. La stessa avrebbe dichiarato agli inquirenti di essere ...

Usa - bimbo di 4 anni trova pistola e spara alla mamma incinta : donna in gravi condizioni : Giunge notizia di una drammatica vicenda dagli Stati Uniti, esattamente da Washington, dove un bambino di appena quattro anni ha trovato una pistola in casa e, dopo averla puntata contro la madre, gli è partito involontariamente un colpo che ha ferito la donna in pieno volto. La situazione è andata drammaticamente degenerando e, secondo quanto riferisce "The Guardian", la ventisettenne - all'ottavo mese di gravidanza - è stata trasportata ...

Al Bano si scUsa con la mamma : "Perdonami se sono stato..." : Al Bano ha un unico grande amore: la mamma Jolanda. Durante la seconda puntata di "55 passi nel sole", il cantante di Cellino San Marco le ha reso omaggio in prima serata. Prima ha mostrato un video ...

Cardito - accUsato il compagno della mamma per l'uccisione del bimbo morto in casa : È stato arrestato per omicidio volontario aggravato e tentato omicidio Tony Sessoubti Badre, 24 anni. Il pm della Procura di Napoli Nord, Paola Izzo, ha emesso un provvedimento di fermo per l'uomo accusato di aver ucciso Giuseppe, sette anni, il figlio della compagna. Il bambino è stato trovato morto domenica pomeriggio all'interno dell'abitazione nella quale viveva con la mamma e i fratelli a Cardito, in provincia di Napoli. I fatti accaduti a ...

Usa - bimba di 2 anni vola col seggiolino dall’auto in corsa : la mamma non se ne accorge : È accaduto nel Minnesota. La scena è stata interamente ripresa da un uomo che, a bordo della sua auto, viaggiava dietro a quella della mamma con la bambina. La piccola, legata al seggiolino, è volata inspiegabilmente dalla portiera del veicolo finendo sull’asfalto. La mamma se n’è accorta solo dopo 20 minuti.Continua a leggere

Usa : il mistero di Emily Wade - giovane mamma scomparsa nel nulla : E' uscita di casa per cenare con degli amici ed è sparita nel nulla. E' un vero e proprio giallo la scomparsa di Emily Wade, 38enne di Ennis, città del Texas a circa 70 km da Dallas. La donna, mamma di una bambina di 7 anni, ha fatto perdere le sue tracce sabato 5 gennaio: "Esco con dei colleghi" aveva spiegato alla madre Shirley (con la quale convive). L'appuntamento Sono ore di grande angoscia per i parenti e gli amici di Emily Wade. "Sono ...

Usa : mamma concede la figlia di 3 anni ad alcuni uomini in cambio di soldi - arrestata : Una vicenda tanto grave quanto inquietante si è verificata nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America e riguarda, purtroppo ancora una volta, i maltrattamenti e gli abusi nei riguardi di una minorenne. In particolare, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, l'episodio si è consumato a Tallahassee, in Florida, dove una giovane madre di appena trentasette anni, Celeste Chambers, avrebbe permesso a tre uomini di abusare della propria ...

Scompare nel nulla - bimbo di 7 anni ritrovato murato nel cemento : mamma accUsata di omicidio : La donna, la 43enne Elisha Pankey, ora deve rispondere dei reati di abusi sui minori con conseguente morte e abuso di un cadavere dopo al scoperta del corpo senza vita del figlio all'interno di un magazzino abbandonato a sette mesi di distanza dalla sua scomparsa.Continua a leggere

Usa - diabetico muore a 26 anni - la mamma : 'Non poteva pagarsi l'insulina' : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane persona, si è verificata negli Stati Uniti d'America. La vittima, Alec Smith-Holt, un ragazzo di appena ventisei anni, deceduto a causa della sua malattia, il diabete, che non riusciva a tenere a bada a causa dei costi dell'insulina, il farmaco fondamentale per la cura di questa patologia da cui era affetto da diverso tempo. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Comuni isolati in Sicilia a caUsa della neve : ecco la storia a lieto fine di una giovane mamma che ha partorito in casa : Il paese di Marianopoli era completamente bloccato dalla neve e una 18enne, all’ottavo mese di gravidanza ha dovuto partorito a casa con l’aiuto di un infermiere. Miriam, la piccola nata oggi, doveva nascere fra un mese, ma le doglie sono arrivate questa mattina. La famiglia della giovane ha dunque contattato l’infermiere del paese, Vincenzo Agrò, dell’ospedale Sant’Elia, che già in altre occasione si era distinto ...

Pescara - mamma fa prostituire la figlia di 12 anni : Usava quei soldi per giocare a Bingo : Una 52enne di Pescara è stata arrestata dopo essere stata condannata per prostituzione minorile: nel 2011 ha costretto la figlia di 12 anni a prostituirsi con un 93enne e un 18enne con problemi comportamentali e cognitivi. Il denaro così ottenuto lo usava per giocare al Bingo e gestire la casa.Continua a leggere

Usa - è morto il piccolo Abdullah : la sua mamma non poteva vederlo per via del ‘travel ban’ di Trump : Non ce l'ha fatta il piccolo Abdullah Hassan, bimbo yemenita di due anni appena, morto all'ospedale di Oakland, California, dove era ricoverato. Abdullah era affetto da Hbsl, una rara malattia genetica che colpisce il sistema nervoso. La sua mamma è riuscita appena a riabbracciarlo un'ultima volta. Le era stato impedito l'ingresso negli Usa per via del 'travel ban'Continua a leggere