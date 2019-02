USA - 16 Stati fanno caUSA a Trump per l'emergenza nazionale dichiarata per il muro : Un gruppo di 16 Stati guidato dalla California ha fatto causa all'amministrazione Trump per la sua decisione di dichiarare una emergenza nazionale per finanziare il muro col Messico, bypassando il ...

USA - 16 stati contro emergenza nazionale : ANSA, - WASHINGTON, 19 FEB - Un gruppo di 16 stati guidato dalla California ha fatto causa all'amministrazione Trump per la sua decisione di dichiarare una emergenza nazionale per finanziare il muro ...

Nuove tensioni Stati Uniti-Russia : arrestato a Mosca banchiere USA : Le tensioni tra Russia e Stati Uniti hanno trovato un altro motivo per alimentarsi venerdì, in seguito all'arresto a Mosca del banchiere americano Michael Calvey. Fondatore nel 1994 e senior partner ...

Gli Alice in Chains si prenderanno una paUSA - Jerry Cantrell : “Nulla è statico” : In un'intervista rilasciata a Lars Ulrich nel corso della trasmissione "It's Electric" dell'emittente Beats 1 il chitarrista e fondatore Jerry Cantrell ha annunciato che gli Alice in Chains si prenderanno una pausa a partire da giugno, mese in cui porteranno a termine il tour promozionale di "Rainier fog" (2018), l'ultimo album in studio registrato dalla band. Nel corso dell'intervista i due musicisti hanno parlato della scomparsa dell'ex ...

USA - bimba di 3 mesi maltrattata dai genitori : danni al cervello - arrestati : Un episodio macabro e alquanto inquietante è quello che si è verificato negli Stati Uniti d'America, precisamente nello stato del Tennessee. Una bambina di appena tre mesi è attualmente in coma farmacologico all'interno dell'ospedale Vanderbilt University Medical Center di Nashville, in cui è stata ricoverata a seguito dei maltrattamenti subiti ad opera dei suoi genitori. Secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, infatti, la piccola ha ...

Bambini USAti per nascondere e spacciare cocaina : 12 camorristi arrestati : I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Dda a carico di 12 soggetti...

Due cittadini siriani sono stati arrestati in Germania con l’accUSA di crimini contro l’umanità : Due cittadini siriani sospettati di essere stati funzionari dei servizi segreti del regime di Bashar Al Assad sono stati arrestati in Germania con l’accusa di crimini contro l’umanità. I due uomini, identificati solo come Anwar R. – di 56 anni –

Corruzione : arrestati nel siracUSAno un sindaco e il suo ex vice : La procura di Siracusa ipotizza reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio. Nel mirino degli inquirenti ci sarebbe l'affidamento di lavori pubblici da parte degli ...

Appalti pubblici pilotati nel SiracUSAno - arrestati 2 sindaci : Palermo, 13 feb., askanews, - Avrebbero truccato gli Appalti per l'affidamento di alcuni servizi pubblici dei Comuni di Melilli e Francofonte, in provincia di Siracusa. Per questo, con un'operazione ...

Operazione 'Muddica' : arrestati 2 sindaci accUSAti di aver pilotato appalti : Palermo, 13 feb., askanews, - Avrebbero truccato gli appalti per l'affidamento di alcuni servizi pubblici dei Comuni di Melilli e Francofonte, in provincia di Siracusa. Per questo, con un'Operazione ...

Maltempo in USA : allarme in 31 Stati - arrivano gelo e neve : Freddo, pioggia e neve: è allerta Maltempo in 31 Stati USA, in particolare per una nuova tempesta invernale che si abbatterà sulla East Coast. Sono attese abbondanti precipitazioni nevose a Washington e tanta neve e pioggia a New York. Le compagnie aree sono state costrette a cancellare già 1.600 voli. L’aeroporto più colpito è quello di LaGuardia a New York. L'articolo Maltempo in USA: allarme in 31 Stati, arrivano gelo e neve sembra ...

Ferimento Manuel - i due arrestati : "Chiederemo scUSA" : Prosegue l’inchiesta sul Ferimento del nuotatore di 20 anni, Manuel Bortuzzo, che non tornerà più a camminare. Attualmente si trovano in carcere Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzani, entrambi accusati di tentato omicidio. Il primo, difeso dall’avvocato Alessandro De Federicis, nel corso dell’interrogatorio svoltosi in Questura a Roma ha fatto mettere a verbale di essersi pentito: "Io mi sono costituito e vado in carcere perché è giusto che ...