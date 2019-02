Uomini e donne | Paolo e Sabrina escono dal programma | Ti amo

Uomini e donne - Lorenzo ospite al Trono Over : "Basta - non scelgo più!" : Si avvicina il tempo della scelta per Lorenzo Riccardi, fra i tronisti del Trono Classico dell'ultima stagione di Uomini e donne, che venerdì prossimo sarà protagonista della prima serata di Canale 5 de La Scelta insieme alle corteggiatrici Claudia e Giulia: su quale delle due ragazze cadrà la preferenza del giovane milanese?In vista dello speciale, Lorenzo è stato accolto dal pubblico durante la registrazione del Trono Over per ricordare ...

Lorenzo Riccardi fa un’ammissione prima di Uomini e Donne – La scelta : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi fa una rivelazione su Gemma Galgani Lorenzo, poco fa, ha fatto irruzione al Trono Over per fare un saluto alla Filippi e agli opinionisti. In questa circostanza ha mostrato il suo nuovo tatuaggio dedicato alla scelta di Venerdì prossimo. Ma non è finita qua perchè successivamente Lorenzo Riccardi ha fatto un’incredibile ammissione prima della scelta di Uomini e Donne che ha fatto immediatamente molto ...

PAMELA E STEFANO/ Uomini e Donne - lei chiude : 'non credo al suo interesse' : PAMELA e STEFANO continuano ad appassionare il pubblico del trono over di Uomini e Donne: la richiesta del cavaliere scatena le lacrime di lei.

Uomini e Donne - Gianni Sperti sul caso Gian Battista/Claire : "Non credo a nessuno dei due" : E' uno dei casi che sta tenendo banco nel trono over di Uomini e Donne. Gian Battista e Claire sono al centro di una bufera per un presunto accordo su cosa dire e fare in trasmissione. Nelle scorse puntate il filmato in cui i due sono stati inchiodati sul fatto ha fatto parlare i social e Maria de Filippi ne ha tratto le sue conclusioni: "Direi che siamo a posto così. Quel filmato purtroppo per voi parla troppo chiaro".E se la conduttrice ...

Uomini e Donne - Riccardo offende Ida : interviene Maria De Filippi : Riccardo Guarnieri contro Ida Platano a Uomini e Donne: la De Filippi sbotta E’ da poco iniziata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, e a far molto parlare i telespettatori sono stati Riccardo e Ida, i quali hanno dato vita a una furiosa litigata che ha lasciato tutti di stucco. Cos’è successo? In pratica il cavaliere ha accusato la sua ex di fingere in trasmissione solo per ottenere più follower su instagram. Una ...

Uomini e Donne - trono over : Gianni Sperti contro Claire Turotti e Gian Battista : L'opinionista dice la sua sui due protagonisti del parterre over: "Diabolici. Non credo a nessuno dei due".

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo : anticipazioni : Nella puntata in onda venerdì 22 febbraio, Lorenzo Riccardi sceglierà la sua compagna di vita tra Claudia e Giulia

Uomini e Donne - Gianni Sperti parole durissime a Gian Battista e Claire : 'Siete degli attori' : L'opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti è noto per il suo fiuto da 'investigatore' e, ovviamente, non poteva non dire la sua sulla vicenda di Gian Battista Ronza e Claire Turotti. I due, dopo un ...

Pamela e Stefano/ Uomini e Donne : la Barretta piange - tutta colpa del cavaliere : Pamela e Stefano continuano ad appassionare il pubblico del trono over di Uomini e Donne: la richiesta del cavaliere scatena le lacrime di lei.

Uomini e Donne - Gianni Sperti parole durissime a Gian Battista e Claire : "Siete degli attori" : L’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti è noto per il suo fiuto da "investigatore" e, ovviamente, non poteva non dire la sua sulla vicenda di Gian Battista Ronza e Claire Turotti. I due, dopo un filmato trasmesso durante il dating show, sono stati accusati di aver complottato ai danni della re

Uomini e Donne : diretta 19 febbraio - la dichiarazione d'amore di Paolo : Uomini e Donne è giunto ad una nuova settimana ricca di colpi di scena ed emozioni che lasciano i telespettatori senza parole. La puntata di oggi, 19 febbraio 2019, vede come protagonisti Ida e Riccardo e Paolo, l'ex di Gemma Galgani, il quale farà una dichiarazione inaspettata in studio. ...Continua a leggere

Spoiler Uomini e Donne : Natalia vicina al bacio con Andrea - Ivan senza parole : Le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne riservano dei colpi di scena inaspettati. A piombare al centro di una bufera è il trono di Ivan Gonzalez. Il ragazzo, infatti, dopo essere rimasto profondamente deluso dalle corteggiatrici Sonia e Natalia, ha deciso di conoscere altre ragazze. Il bel tronista spagnolo, però, non ha messo in conto un particolare alquanto inaspettato, ovvero, l'arrivo del nuovo tronista Andrea. Nel corso della ...

Uomini e Donne - l'amica di Teresa Langella dopo il no di Dal Corso : 'Meriti di più' : Continua a far discutere la scelta di Teresa Langella e il conseguente "no" ricevuto da Andrea Dal Corso a Uomini e Donne. E’ passata una settimana dalla registrazione della scelta e pochi giorni dalla messa in onda della puntata in cui abbiamo visto la povera Teresa attendere il modello veneto invano: da quel momento della tronista campana si sono perse le tracce, Teresa non ha ancora parlato e non si è fatta neppure viva sui social, come ...

Diretta Uomini e Donne : continua la lite tra Riccardo - Roberta e Ida : Oggi andrà in onda, su Canale 5, la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. Prima di conoscere tutti gli aggiornamenti sulle dinamiche che coinvolgono il parterre maschile e femminile, facciamo un punto su ciò che è successo ieri. L’appuntamento è iniziato, come di consuetudine, con Gemma Galgani. La dama e il cavaliere Rocco hanno trascorso una giornata insieme nella città di lei: Torino. Incontro molto speciale, ma con un piccolo neo ...