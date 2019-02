Pamela e Stefano/ Uomini e Donne : la Barretta piange - tutta colpa del cavaliere : Pamela e Stefano continuano ad appassionare il pubblico del trono over di Uomini e Donne: la richiesta del cavaliere scatena le lacrime di lei.

Uomini e Donne - Gianni Sperti parole durissime a Gian Battista e Claire : "Siete degli attori" : L’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti è noto per il suo fiuto da "investigatore" e, ovviamente, non poteva non dire la sua sulla vicenda di Gian Battista Ronza e Claire Turotti. I due, dopo un filmato trasmesso durante il dating show, sono stati accusati di aver complottato ai danni della re

Uomini e Donne : diretta 19 febbraio - la dichiarazione d'amore di Paolo : Uomini e Donne è giunto ad una nuova settimana ricca di colpi di scena ed emozioni che lasciano i telespettatori senza parole. La puntata di oggi, 19 febbraio 2019, vede come protagonisti Ida e Riccardo e Paolo, l'ex di Gemma Galgani, il quale farà una dichiarazione inaspettata in studio. ...Continua a leggere

Spoiler Uomini e Donne : Natalia vicina al bacio con Andrea - Ivan senza parole : Le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne riservano dei colpi di scena inaspettati. A piombare al centro di una bufera è il trono di Ivan Gonzalez. Il ragazzo, infatti, dopo essere rimasto profondamente deluso dalle corteggiatrici Sonia e Natalia, ha deciso di conoscere altre ragazze. Il bel tronista spagnolo, però, non ha messo in conto un particolare alquanto inaspettato, ovvero, l'arrivo del nuovo tronista Andrea. Nel corso della ...

Uomini e Donne - l'amica di Teresa Langella dopo il no di Dal Corso : 'Meriti di più' : Continua a far discutere la scelta di Teresa Langella e il conseguente "no" ricevuto da Andrea Dal Corso a Uomini e Donne. E’ passata una settimana dalla registrazione della scelta e pochi giorni dalla messa in onda della puntata in cui abbiamo visto la povera Teresa attendere il modello veneto invano: da quel momento della tronista campana si sono perse le tracce, Teresa non ha ancora parlato e non si è fatta neppure viva sui social, come ...

Diretta Uomini e Donne : continua la lite tra Riccardo - Roberta e Ida : Oggi andrà in onda, su Canale 5, la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. Prima di conoscere tutti gli aggiornamenti sulle dinamiche che coinvolgono il parterre maschile e femminile, facciamo un punto su ciò che è successo ieri. L’appuntamento è iniziato, come di consuetudine, con Gemma Galgani. La dama e il cavaliere Rocco hanno trascorso una giornata insieme nella città di lei: Torino. Incontro molto speciale, ma con un piccolo neo ...

Uomini e Donne : dopo la scelta di Teresa Langella - arrivano le dichiarazioni dell'amico di Andrea Dal Corso : Giuseppe Santamaria sui social: "Attenzione a guardare solo le copertine senza leggere tutto il libro".

Uomini e Donne news - Nicole Mazzocato dopo Fabio : “Per l’amore c’è tempo” : Uomini e Donne news, Nicole Mazzocato dopo la fine della relazione con Fabio Colloricchio si racconta: “Per l’amore c’è tempo” Nicole Mazzocato non rinuncia all’amore dopo la fine della sua relazione con Fabio Colloricchio. Il loro sentimento, nato all’interno degli studi di Uomini e Donne, li ha spinti a restare insieme per diversi anni. Per […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicole Mazzocato dopo Fabio: ...

Anticipazioni Uomini e donne serale : assenti Eleonora Rocchini e Oscar Branzani : Le puntata serale della scelta di Teresa Langella è stata anche l'occasione per i telespettatori del programma di rivedere alcune coppie storiche proprio davanti alle telecamere. Nella festa di fidanzamento nel castello erano, infatti, presenti volti molto amati dai fan ovvero Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Diego Daddi ed Elga Enardu, Sossio Aruta e Ursula Bennardo e ...

Spoiler Uomini e donne : Lorenzo avvistato a Roma - altro indizio prima del serale : Archiviata la scelta di Teresa Langella, che tante polemiche sta scatenando tra i fan di Uomini e donne, l'interesse dei telespettatori del Trono Classico è ora rivolto verso Lorenzo Riccardi. Sarà lui, infatti, il protagonista dello speciale serale che Canale 5 trasmetterà il 22 febbraio durante il quale il tronista dovrà prendere la sua decisione tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Le due ragazze sono riuscite a conquistare il suo interesse ...

Uomini e Donne - trono classico : NATALIA e ANDREA vicini al bacio - ma lei… : Nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, il trono classico di Ivan Gonzalez ha preso una piega decisamente inaspettata a causa dell’arrivo in studio di ANDREA Zelletta, il nuovo tronista. Come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, l’ultimo arrivato si è dichiarato interessato a NATALIA Paragoni che, a sua volta, non ha disdegnato le sue attenzioni nei confronti della new entry. Lo spagnolo rischia, quindi, di ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 19 febbraio 2019 : Lorenzo Riccardi Approda al Trono Over! : Colpo di scena a Uomini e Donne Over. Tra battibecchi e recriminazioni, compare Lorenzo Riccardi in compagnia del suo Trono! Lite furiosa tra Ida e Riccardo. Paolo Marzotto esce dal programma con Sabrina! La Puntata Uomini e Donne Over continua con le reciproche accuse tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino ha insinuato che la dama siciliana ha montato ad arte un teatrino con il solo scopo di ottenere più follower su ...

Uomini e donne - l'ex tentatore Giuseppe Santamaria difende Dal Corso dalle critiche : La scelta di Teresa Langella è stata resa nota nella puntata speciale di Uomini e donne, ma davvero sarà finita così? Andrea Dal Corso ha rifiutato di presentarsi nel castello medievale per parlare con la tronista delusa, dopo il 'no' che ha contrassegnato la fine del suo perCorso. A distanza di un giorno da tale puntata, che ha scatenato le critiche dei fan del programma, l'ex corteggiatore ha deciso di esprimersi su Instagram per chiarire le ...

Uomini e Donne - Eleonora Rocchini assente al serale : la risposta di Raffaella Mennoia : Uomini e Donne, Eleonora Rocchini commenta la sua assenza alla scelta di Teresa Langella: la reazione di Raffaella Mennoia Un commento lasciato ieri sui social da Eleonora Rocchini ha attirato l’attenzione dei fan di Uomini e Donne. Alcuni di questi, non vedendo lei e il fidanzato Oscar Branzani alla scelta di Teresa Langella, si sono chiesti […] L'articolo Uomini e Donne, Eleonora Rocchini assente al serale: la risposta di Raffaella ...