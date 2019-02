Una Vita | puntata serale Anticipazioni | Antonito arrestato | Elvira si umilia

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 24 febbraio a venerdì 1° marzo 2019: Olga svela a Samuel e Blanca si essere stata violentata in continuazione dal patrigno Tomas e di essere rimasta incinta. Il bambino non è però mai nato perché Olga si è procurata un aborto con delle erbe velenose. La Dicenta spiega poi di aver assassinato Tomas e di avere inscenato la sua morte per sfuggire alle autorità. Elvira accusa Simon di ...

Dal flop su Rai2 a Netflix per Suburra La Serie : la seconda stagione ai nastri di partenza con Una novità : Rai2 ha condannato Suburra La Serie al flop mandando in onda i primi episodi quando un anno e mezzo dopo il loro arrivo su Netflix e slittando più volte il debutto e piazzandolo in una serata un po' complicata per tutti. I fan hanno condannato questo comportamento sicuri del fatto che hanno già visto e rivisto gli episodi sulla piattaforma streaming la stessa che presto alzerà il velo anche sulla seconda stagione. Dal 22 febbraio Suburra 2 ...

Una Vita - trame spagnole : Arturo si innamora di Silvia dopo la partenza di Elvira : Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da giugno 2015 in Italia. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in programma tra qualche mese in Italia, si soffermano su Arturo Valverde. L'uomo, infatti, farà la conoscenza di Silvia, un nuovo personaggio che gli ruberà il cuore. Una Vita: Arturo conosce Silvia Il colonnello Arturo Valverde diventerà il protagonista delle puntate ...

Una Vita - spoiler iberici : Ramon teme che Celia possa fare del male a Milagros : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda dal 18 al 22 febbraio nel Paese iberico, svelano che Ramon dimostrerà di aver superato il trauma della perdita di Trini, tanto da prendere il braccio sua figlia per la prima volta. Inigo, intanto, avrà quattro giorni di tempo per rimborsare metà del debito contratto con Andres. Per questo motivo, Leonor si offrirà di chiedere un prestito a sua madre Rosina, se quest'ultimo non si rifiutasse. Una ...

Anticipazioni Una Vita : Rosina fa riavere la sartoria a Susana : Nuovo appuntamento incentrato sulle Anticipazioni della telenovela spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, nei prossimi episodi italiani la sarta Susana Seler (Amparo Fernandez) passerà dei momenti di difficoltà per colpa di Arturo Valverde. Il perfido colonnello svelerà a tutti i cittadini che la pettegola del paese è la madre di Simon Gayarre, mettendola in ridicolo. A quel punto la ...

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 19 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 646 e 647 (prima parte) di Una VITA di martedì 19 febbraio 2019 (pomeriggio su Canale 5 e ore 22,25 su Rete 4): Ursula riesce ad ottenere un appuntamento con padre Octavio, il confessore di Tomas, per scoprire la verità sulla figlia Olga. Blanca e Samuel rientrano ad Acacias e fanno finta che vada tutto bene di fronte a Olga, la quale a sua volta finge di credere alle loro parole. Maria Luisa è molto arrabbiata di fronte ...

Una Vita Anticipazioni 19 febbraio 2019 : Ursula indaga sul passato di Oga : La Dark Lady vuole scoprire cosa sia successo a sua figlia dopo averla abbandonata nel bosco. Rintraccia così il padre confessore di Tomas, l'uomo che ha allevato Olga.

Una Vita anticipazioni spagnole : Ramon spara a Felipe : anticipazioni puntate spagnole Una Vita: Ramon spara a Felipe Nel corso delle ultime puntate spagnole di Una Vita uno sparo riesce a destabilizzare il quartiere di Acacias. Protagonista è Ramon, il quale spara un colpo di pistola contro Felipe. Ma prima facciamo il punto della situazione. Vi abbiamo già anticipato che Trini resta incinta e […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Ramon spara a Felipe proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Una Vita : URSULA acquista la sartoria ma ROSINA… : Nel corso delle prossime settimane, a Una vita, Susana Seler (Amparo Fernandez) deciderà di vendere la sua amata sartoria ad URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) e tutto avrà inizio quando Arturo Valverde (Manuel Regueiro), nel corso di uno spettacolo di marionette, svelerà ai vicini che è la madre segreta di Simon Gayarre (Jordi Coll). Dando uno sguardo alle Anticipazioni si scopre che Susana, proprio per via del successivo scandalo che si ...

Una Vita Anticipazioni 18 febbraio 2019 : Victor chiede in sposa Maria Luisa : Il Séler decide di fare il grande passo ma la ragazza reagisce in malo modo, accusando il fidanzato di averla chiesta in moglie solo per convenienza.

Per evitare che poi la facciano franca all'europa serve Una nuova Norimberga : 'P rendeteveli o li liberiamo tutti'. Dietro il brutale diktat con cui Donald Trump chiede alle nazioni europee d'appartenenza di processare e incarcerare gli 800 militanti dell'Isis detenuti nei ...

Così Jordan e Obama vogliono dar vita a Una Nba africana : 'Amo questo sport - spiega Obama - perché è un gioco di squadra'. Rivolgendosi ai ragazzi, l'ex presidente rivolge un messaggio: 'Il vostro compito non è solo mostrare tutto il talento in campo, ma ...

Così Jordan e Obama vogliono dar vita a Una Nba africana : Il video si apre con un'alba africana, il cartellone con il saluto di Obama lungo una strada assolata. E decine di impronte colorate di mani stampate sulla parete di una scuola. Barack Obama e Michael Jordan si sono uniti per portare il basket professionistico in Africa, e lanciare all'inizio del prossimo anno il primo campionato continentale con dodici squadre. Lo ha annunciato ...

Trame spagnole Una Vita : Ramon caccia di casa Celia - Samuel viene minacciato : Consueto spazio dedicato alla soap opera di origini iberiche Una Vita. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana Ramon Palacios, pur avendo dimostrato di aver superato il lutto della sua amata Trini Crespo, perderà le staffe. Il padre di Maria Luisa allontanerà Celia da casa in malo modo non riuscendo a sopportare la sua ossessione nei confronti della sua bambina (Milagros). Samuel Alday, dopo non ...