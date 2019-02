Una nave cargo incagliata nella barriera corallina dell’isole Salomone sta perdendo

Paesi Bassi - tragedia sfiorata durante il varo di Una nave - VIDEO - - : Un operaio ha rischiato di rimanere ucciso in un cantiere navale Groningen, durante le operazioni di varo di una nave. Il VIDEO dell'incidente è stato pubblicato dalla Dutch Broadcasting Association. ...

Venezia : incendio colpisce Una nave portacontainer : I vigili del fuoco sono intervenuti al molo B di Porto Marghera a Venezia per un incendio divampato all’interno della sala macchina della motonave portacontainer Sdatd Dresner. Nessuna persona e’ rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi con otto squadre da Venezia, Mestre e con il personale nautico di Marittima per un totale di oltre trenta uomini, hanno operato all’interno della sala macchina dopo l’intervento ...

Pescoluse : riprese le ricerche dei dispersi - intanto da Genova arriva Una nave dotata di telecamere :

Vacanze : ecco gli oggetti che è meglio non imbarcare su Una nave da crociera : Il trend delle crociere è in costante aumento, anche in Italia, dove siamo già in altissima stagione di prenotazioni. Quando si programma una vacanza, la prima preoccupazione di molte persone riguarda la valigia, le cose da portare e i limiti sul bagaglio, ma se non si deve prendere un aereo per raggiungere il porto di partenza, nel caso di una crociera si ha la tranquillità di non dover pensare ai chili da non superare o alle restrizioni sui ...

La suite più grande mai vista su Una nave da crociera : La suite più lussuosa del mondo su una nave da crocieraLa suite più lussuosa del mondo su una nave da crocieraLa suite più lussuosa del mondo su una nave da crocieraLa suite più lussuosa del mondo su una nave da crocieraLa suite più lussuosa del mondo su una nave da crociera400 metri quadri circondati da vetrate: ecco la Regent, la suite delle suite, la più grande mai costruita su una nave da crociera. Sarà a bordo della Seven Seas Splendor di ...

Fiano su Salvini : “Ha bloccato per giorni persone su Una nave - quale sarebbe l’interesse pubblico?” : Intervista al parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano sulla strategia di Matteo Salvini per evitare il processo sul caso Diciotti: "Non c'è possibilità per me che il blocco di una nave e delle persone su quella nave (vorrei ricordare che io su quella nave ci sono stato e ho visto le facce terrorizzate delle ragazze stuprate) possa avere un interesse pubblico e costituzionale"Continua a leggere

Sea Watch - Toninelli : 'Fermo amministrativo per la nave' - La Ong : 'Non ci è pervenuta nessUna notifica' : "La nostra Guardia Costiera ha effettuato il fermo amministrativo della Sea Watch per violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino". Lo scrive su ...

Sea Watch : “Polizia a bordo - e in mare nessUna nave ong”. Salvini : “Perché hanno paura?” : La denuncia dell'Ong: "A bordo le richieste di informazioni da parte della polizia continuano. Nel frattempo il Mediterraneo rimane senza navi civili di soccorso". Il ministro degli Interni Matteo Salvini replica: "Secondo voi perché i 'signori' della nave Ong Sea Watch hanno paura della Polizia a bordo???"Continua a leggere

Maxi sequestro di cocaina a Livorno : 644 chili nascosti su Una nave tra i sacchi di caffè : Articolo aggiornato alle ore 14,00 del 30 gennaio 2018. Seicentoquarantaquattro chili di cocaina nascosti tra i sacchi di caffè. È il più grande sequestro di droga messo a segno negli ultimi dieci anni dalla Guardia di finanza di Livorno e dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel porto labronico. la droga, suddivisa in 582 panetti distribuiti tra 23 borsoni, viaggiava all'interno di uno delle migliaia di container imbarcati su ...

Sea Watch 3 - indagato Matteo Orfini : “Da noi nessUna violazione - potevamo salire su quella nave” : Il presidente del Pd, Matteo Orfini, insieme a Maurizio Martina, è stato indagato per essere salito a bordo della Sea Watch 3. Intervistato da Fanpage.it, Orfini spiega cosa ha visto sull'imbarcazione, parlando di "situazione delicata", e come ha ricevuto la notizia dell'indagine: "Noi non abbiamo violato nulla, abbiamo esercitato le nostre prerogative, potevamo a pieno titolo salire su quella nave".Continua a leggere

Incredibile progetto di un bambino : Una nave per salvare gli oceani dalla plastica - “Aiutatemi a realizzarlo” : Per ora è solo un disegno ma lui è convinto che diventerà realtà e salverà ambiente e animali. Lui si chiama Haaziq Kazi, è indiano e ha 12 anni. Ha progettato una nave, chiamata Ervis, che sarà in grado di raccogliere la plastica presente ormai in tutti gli oceani del nostro pianeta. Se il progetto diventerà concreto non lo sappiamo, ma quel che è certo è che grazie al suo disegno Haaziq sta aiutando centinaia di altri bambini a comprendere il ...

Partorisce su Una nave al largo della Sardegna : la mamma andava da Genova a Palermo quando il bambino ha deciso di nascere : Non ce l’ha fatta ad aspettare di arrivare in porto: il bimbo ha deciso di nascere in mezzo al mare, a largo della Sardegna, sul traghetto Excelsior della Gnv in navigazione da Genova a Palermo. La neomamma e il neonato si trovano ora all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stati recuperati dagli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno raggiunto la nave con un elicottero. E’ accaduto questa mattina, mentre ...

"Ci prende ci prende!" - collisione tra Una nave della Grimaldi e un traghetto Tirrenia : stata una forte folata di vento a provocare l'urto tra la nave della compagnia Grimaldi che questa mattina usciva dal porto di Olbia e una nave della Tirrenia ancora ormeggiata in previsione della ...