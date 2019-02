Un successo la Xco Castello di Donnafugata

Phoenix Point : il successore spirituale di XCOM subisce un nuovo rinvio : Come riporta Eurogamer.net, Julian Gollop ha annunciato che il gioco di strategia sci-fi e successore spirituale X-COM, Phoenix Point, non sarà disponibile a giugno, come anticipato in precedenza. Il gioco è ora previsto per il lancio a settembre.Phoenix Point contrappone l'umanità contro gli orrori alieni e il suo mix di combattimento a squadre a turni e costruzione di basi è stato descritto come "una continuazione ed evoluzione" delle idee ...