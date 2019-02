UN POSTO AL SOLE | anticipazioni e trame puntate dal 25 febbraio al 1° marzo 2019

Un POSTO al sole anticipazioni : FRANCO quasi ammazzato - quali conseguenze? : Saranno giorni molto “caldi” per gli appassionati di Un posto al sole, con ben due storyline che vivranno momenti al cardiopalma. In questo post ci concentriamo su una delle due, quella che riguarda il ritorno in scena di Gaetano Prisco (Fabio De Caro) e la sua sete di vendetta nei confronti di FRANCO (Peppe Zarbo). Occhio dunque, perché tra pochissimi giorni il nostro protagonista sarà aggredito assai brutalmente: in modo più ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 19 febbraio 2019 : Valerio roso dai sensi di colpa : La visita in carcere insieme a Simona, ha provato il Viscardi. Alberto approfitta di questo momento di debolezza per mettere in atto la sua vendetta.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 19 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5192 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 19 febbraio 2019: Valerio (Fabio Fulco) è in preda ai sensi di colpa per quanto successo con Simona (Cinzia Cordella); Alberto (Maurizio Aiello) tenta di indurlo a confidarsi… Adele (Sara Ricci) si rende conto di tenere ancora a Manlio (Paolo Maria Scalondro), ma Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) la convince a stare lontana dal marito… Vittorio (Amato D’Auria) ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 18 – 22 febbraio 2019 : Valentina Pace Altra settimana in compagnia delle animate vicende di Un Posto al Sole. Ad anticipare ogni episodio della soap, oltre ad un breve riassunto di quanto accaduto nella puntata precedente, c’è come sempre l’ormai celebre sigla che sin dalla prima puntata accompagna il pubblico, mostrando i principali volti della soap. Non tutti sanno che la canzone, intitolata Un Posto al Sole, è stata composta da Antonio Annona e Bruno ...

Spoiler Un POSTO al sole prossima settimana : Boschi trasportato d'urgenza in ospedale : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto Al sole' capace di mettere il pubblico alle prese con nuove storie. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Prisco riuscito a ottenere gli arresti domiciliari, dopo aver messo in atto un piano, di comune accordo con il proprio legale. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 ...

Spoiler Un POSTO Al Sole della settimana : Viscardi alle prese con i sensi di colpa : Il 18 febbraio comincia una nuova settimana con la soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 che regala nuove sorprese ai milioni di spettatori. L'attenzione principale viene rivolta intorno alla figura di Valerio che continua ad avere un comportamento sfuggente nei confronti di Elena. L'arrivo dell'ex moglie ha sconvolto la vita del Viscardi venuto a conoscenza anche di un'amara verità legata al ...

Un POSTO al sole - anticipazioni dal 25/2 all'1 marzo : Franco aggredito brutalmente : Le vicende di Un posto al sole tornano con un nuovo appassionante appuntamento settimanale. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 25 febbraio al 1 marzo rivelano che la vendetta di Prisco nei confronti di Franco si farà più dura ed il Boschi verrà aggredito brutalmente. Intanto, Elena dopo aver perso il bambino, farà molta fatica a riprendersi e deciderà di partire, mentre Otello tornerà con una triste notizia. Infine, Guido si dichiarerà a ...

Anticipazioni Un POSTO al sole fino al 22 febbraio : Valerio tradisce Elena con Simona : Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20:45 dopo la tradizionale interruzione del weekend. Si ripartirà dal sogno di Elena di costruire una famiglia felice insieme a Valerio e al bambino in arrivo. Anche Viscardi sembrava davvero entusiasta all'idea del matrimonio e del trasferimento alla villa, rimasta vuota dopo la morte della sorella e l'arresto di Vera. Ma qualcosa potrebbe andare storto molto presto, come riportano ...

Un POSTO al sole : ARIANNA ha un segreto - quando lo scopriremo? [Anticipazioni] : Nelle puntate di Un posto al sole trasmesse intorno a Capodanno abbiamo visto ARIANNA (Samanta Piccinetti) e Andrea (Davide Devenuto) accogliere nella loro vita Kim, una bella bambina abbandonata, ma si è trattato di un attimo: Giulia (Marina Tagliaferri) ha infatti convinto una sia pur riluttante ARIANNA ad affidare la bimba ai servizi sociali… ma come andrà a finire questa storia? Da quel che si mormora, pare proprio che questa storyline ...

Un POSTO al sole - trame all'1 marzo : Serena ha paura di non essere la figlia di Gigi : La soap opera 'Un posto al sole' continua ad attirare l'interesse di milioni di telespettatori italiani. L'attenzione principale, nelle ultime puntate, viene posta intorno al personaggio di Serena, impegnata a risolvere la faccenda riguardante l'eredità del padre. La moglie di Filippo ha deciso di chiedere un consulto a Niko in merito all'eredità del padre. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 25 febbraio all'1 marzo svelano anche che ...

Un POSTO Al Sole - spoiler prossima settimana : Susanna paga la crisi dei genitori : Lunedì 18 febbraio inizia una nuova settimana con la soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' che vede al centro delle trame il personaggio di Adele, stanca di subire le violenze del marito. La donna vuole dare una svolta alla propria vita e si rende conto della gravità della situazione al punto tale da vedersi costretta a chiedere aiuto a Giulia, pronta a mostrare la sua vicinanza alla consuocera. Le anticipazioni delle puntate che andranno in ...

Anticipazioni Un POSTO al sole fino a marzo : Otello tornerà triste da Indica : Un posto al sole, la soap opera più longeva della televisione italiana, si appresta a regalare, nel corso delle prossime puntate, emozioni e colpi di scena ai telespettatori che dal lunedì al venerdì seguono le peripezie degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Le Anticipazioni dal 25 febbraio al 1° marzo svelano che il rapporto tra Elena e Valerio, dopo diversi tiramolla e la scoperta da parte della Giordano Junior del tradimento del ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 18 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5191 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 18 febbraio 2019: Elena Giordano (Valentina Pace) è sempre più presa dal suo progetto di famiglia con Valerio (Fabio Fulco), ma la sua serenità potrebbe essere minacciata dagli sviluppi dell’incontro in carcere tra Vera (Giulia Schiavo) e i genitori… Adele (Sara Ricci) può contare sulla vicinanza di Giulia (Marina Tagliaferri), Ornella (Marina Giulia Cavalli), Raffaele (Patrizio ...