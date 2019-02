ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora Diciotti | Giunta vota ' no' | 19 febbraio 2019

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno vari processi nelle aule dei Tribunali e non sul web nelle redazioni di Celeste prendere Matteo Renzi all’indomani dell’arresto dei suoi genitori ai domiciliari nell’inchiesta per bancarotta fraudolenta e false fatture non grida ai complotti ti assicura che chi vuole una suo fallo di ragione non lo avrà chiesto ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia apertura peggiorano gli indici delle principali Borse europee con Piazza Affari tutti i brani in coda dopo il rialzo dello Spread questo dopo i dati Istat sull’industria peggiori Celestina il fatturato a dicembre 2008 diminuisce del 3,5% su novembre su base annua segna meno 7,3 e la pressione tendenziale più forte da novembre 2009 gli ordinativi ...

Scuola - precariato e ricostruzione carriera ULTIME NOTIZIE : Miur nuovamente condannato : Nuova vittoria quella conseguita dal sindacato Anief, a favore del personale ATA. Il Tribunale del Lavoro di Udine ha emanato una nuova sentenza in materia, accogliendo il ricorso al fine dell’immediato e integrale riconoscimento del servizio svolto durante il precariato nella ricostruzione di carriera. Personale Ata, preruolo va riconosciuto per intero in merito alla ricostruzione di carriera Il Giudice del Lavoro del capoluogo friulano, ...

ULTIME notizie/ Di oggi - ultim'ora. Karl Lagerfeld è morto - 19 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Karl Lagerfeld è morto, aveva 85 anni. E' stato stilista di Chanel e Fendi , 19 febbraio 2019,

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta lo stilista Karl lagerfeld è morto oggi all’età di 85 anni secondo quanto riferisce la stampa francese il Sarto stilista e fotografo tedesco era malato da diverse celebre per i suoi abiti e i suoi occhiali neri era il direttore artistico di Chanel dal 1983 la Guardia di Finanza ha arrestato 5 persone per corruzione il presidente del generale dell’ente ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-02-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frasca lo stilista Karl lagerfeld è morto oggi all’età di 85 anni secondo quanto riferisce la stampa francese il Sarto stilista e fotografo tedesco era malato da diverse celebre per i suoi abiti e i suoi occhiali neri era il direttore artistico di Chanel dal 1983 la Guardia di Finanza ha arrestato 5 persone per corruzione il presidente al direttore generale ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta per il fatturato dell’Industria italiana dicembre 2018 diminuisce del 3,5% rispetto a novembre subendo il ribasso più forte sul mercato estero lo rileva l’Istat è che su base annua Segna una caduta del 7,3% dato corretto per gli effetti di calendario si tratta della pressione tendenziale più accentuata da novembre 2009 male anche gli ordinativi ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Carelli Movimento 5 Stelle al voto online sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti e l’autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri nei confronti del ministro Matteo Salvini ha vinto il Sì al limone ita Salvini quotato il 50 2417 di 59,05 contro l’autorizzazione a procedere arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi le misure sono ...

Giallo a Fano : 40enne si sveglia con le ossa fratturate e coperto di sangue ma non sa il motivo - ULTIME NOTIZIE Flash : Giallo a Fano, dove un uomo di 40 anni è stato trovato nel suo letto dalla madre con le ossa rotte e un'emorragia al naso

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-02-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Carelli Movimento 5 Stelle al voto online sulla piattaforma rosso sul caso Diciotti e l’autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri nei confronti del ministro Matteo Salvini ha vinto il Sì al limone ita Salvini quotato il 50 2417 il 59,05 contro l’autorizzazione a procedere arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi le misure sono state ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabri Luigi in studio in apertura alla politica oggi si riunisce la giunta per le immunità chiamata decidere sul caso Salvini Diciotti circa il 60% dei votanti 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau scritto contrario l’autorizzazione a procedere ieri contro il Ministro dell’Interno Salvini ringrazia gli iscritti 5 Stelle per la fiducia Il ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione della Luigi in studio in apertura la politica oggi si riunisce la giunta per le immunità chiamata a decidere sul caso Salvini Diciotti circa il 60% dei votanti 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau scritto contrario l’autorizzazione a procedere ieri contro il Ministro dell’Interno Salvini ringrazia gli iscritti 5 Stelle per la fiducia Il ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 19-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Luigi studio Alta tensione nel Movimento 5 Stelle durante il voto sulla piattaforma Rousseau sulla autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti hanno avuto un milione per incrementarla e non riesco nemmeno a connettermi è stata la protesta della senatrice 5 Stelle fattori Giallo su un giudizio negativo sulla consultazione tributo ...

Pensioni ULTIME NOTIZIE : Quota 100 - Durigon “a lavoro con l’Inps” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Durigon “a lavoro con l’Inps” Quota 100 sta avendo successo tra i potenziali beneficiari. A raccontarlo sono i numeri delle domande presentate fin qui. Il governo non fa altro che ricordarlo ogni giorno, “pizzicando” chi credeva nel fallimento della misura. Anche il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon ne ha parlato in occasione di un intervento al Forum lavoro e Fiscale dei consulenti del lavoro. ...