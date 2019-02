UFO | polizia australiana filma misterioso oggetto luminoso durante un temporale

Blastingnews

(Di martedì 19 febbraio 2019) In una zona remota dell'Australia una telecamera dellaha registrato un'immagine molto particolare. Si tratta, almeno in apparenza, di untondeggiante, posto in una posizione particolare, che appare e scompare nell'arco di alcuni secondiun violento. Il continuo cadere dei fulmini rende la scena ancor più suggestiva e le stesse forze dell'ordine, quando hanno rilasciato il video sul web, non si sono trattenute dal dichiarare: "Non siamo soli".La misteriosa luce nel cielo australiano Ladi Broome, in una delle zone più remote dell'Australia, ha colto delle immagini straordinarie di una strana luce brillante che si libra nel cielo. Giratoun intenso, il video ha immediatamente scatenato discussioni sugli alieni, anche da parte della stessa, che non si è trattenuta dal suggerire che l'apparso nelto potesse ...