Ubisoft annuncia la Special Operation 4 di Ghost Recon Wildlands

Anche Ubisoft potrebbe salire sul treno dei battle royale - ma al momento non ha nulla da annunciare : Sempre più importanti publisher sembrano vogliano saltare a bordo del treno dei battle royale, sulla scia dei successi di PlayerUnknown battlegrounds e Fortnite. Activision lo ha fatto con Call of Duty: Black Ops 4 e la modalità Blackout, EA con Apex Legends e la prossima modalità battle royale di battlefield 5, e persino Rockstar è salito sul carro con non una ma due modalità per Red Dead Redemption 2.In tutto questo, Ubisoft non ha ancora ...

Ubisoft annuncia le date dell’Open Beta di Trials Rising : Ubisoft annuncia che la Open Beta di Trials Rising si svolgerà dal 21 febbraio al 25 febbraio su PlayStation 4, sui dispositivi della famiglia Xbox, tra cui Xbox One X, Nintendo Switch , e PC. La Open Beta sarà disponibile per il pre-load a partire dal 19 febbraio. Questa fase di test è un invito per tutti i giocatori a sperimentare un piccolo assaggio delle spettacolari evoluzioni di Trials Rising prima del lancio ...

Ubisoft annuncia le edizioni per il quarto anno di Rainbow Six Siege - oltre a un weekend di gioco gratuito dal 14 al 17 febbraio : Tramite un comunicato, Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà giocabile gratuitamente dal 14 al 17 febbraio. Per i nuovi utenti, il weekend gratuito sarà l'occasione perfetta per entrare nella community di Rainbow Six Siege. Inoltre, a partire da oggi e per l'intera durata del weekend gratuito, saranno disponibili una serie di sconti fino al 60%.Nel frattempo, Ubisoft ha anche annunciato maggiori dettagli sulle versioni ...

Ubisoft annuncia nuove edizioni di Rainbow Six Siege per il quarto anno : Ubisoft annuncia che Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sarà giocabile gratuitamente dal 14 al 17 febbraio. Per i nuovi utenti, il weekend gratuito sarà l’occasione perfetta per entrare nella community di Rainbow Six Siege. Tutte le nuove versioni di Rainbow Six Siege Inoltre, a partire da oggi e per l’intera durata del weekend gratuito, saranno disponibili una serie di sconti fino al 60%. Per maggiori informazioni ...

Ubisoft annuncia l’evento FOR THE CREED DI FOR HONOR : Ubisoft annuncia che da oggi, 20 dicembre, fino al 10 gennaio, gli utenti di For HONOR potranno entrare nel mondo di Assassin’s CREED con il primo evento cross over in assoluto per la serie, For The CREED, disponibile su tutte le piattaforme. Assassin’s CREED incontra For HONOR Questo evento di gioco della durata di tre settimane trasformerà l’esperienza di For HONOR usando il potere dell’Animus, ...