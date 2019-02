Tumori | ogni anno in Italia evitabili spese pari a 3 | 8 miliardi di euro

meteoweb.eu

(Di martedì 19 febbraio 2019) In cinque anni (2013-2018) i nuovi casi di cancro nel nostro Paese sono aumentati da 366mila a 373mila. E, oggi, quasi 3 milioni e 400mila persone vivono dopo la diagnosi, con un incremento del 3%12 mesi.1 Il servizio sanitario nazionale, finora, è stato in grado di sostenere il peso crescente della malattia e di rispondere alle esigenze di questi pazienti. Ma è urgente individuare soluzioni per rendere più efficiente il modello di assistenza oncologica., in, il 20% dei costi per la cura del cancro,a circa 3,8di, potrebbe essere risparmiato migliorando l’efficienza complessiva del sistema2, fermo restando l’obiettivo generale di garantire un livello di finanziamento pubblico adeguato alla domanda di salute. È infatti necessario far fronte a criticità urgenti che rischiano di compromettere la qualità dell’assistenza: almeno il 15% degli esami ...