Trump vuole i soldati europei in Siria e uomini dell' Isis in Europa

Bezos denuncia ricatto : "Giornale amico di Trump vuole pubblicare mie foto osè" : foto personali scambiate via sms tra lo stesso Bezos e la Sanchez, alcune delle quali ritrarrebbero l'uomo più ricco del mondo completamente nudo. Il motivo della minaccia emerge chiaramente da una ...

Banca Mondiale : al vertice Trump vuole David Malpass : Malpass si è detto "molto ottimista" dei passi avanti che si possono fare "per creare crescita all'estero al fine di combattere la povertà estrema e aumentare le opprtunità economiche nel mondo in ...

Donald Trump vuole eliminare l'hiv entro il 2030. E potrebbe anche riuscirci : Mettere freno all'epidemia di Aids negli Usa è fattibile. Ma occorre tanto impegno e un piano d'azione bel strutturato , e al momento non c'è,

Donald Trump vuole eliminare l’hiv entro il 2030. E potrebbe anche riuscirci : (foto: Getty Images) Durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente Donald Trump ha espresso davanti al congresso degli Stati Uniti l’intenzione di fermare le infezioni da hiv nel Paese entro il 2030. Solita sparata? Non proprio. Secondo gli esperti statunitensi l’obiettivo è raggiungibile ma bisogna darsi da fare ampliando i programmi di cura, assistenza e prevenzione. Trump non è il primo presidente a ...

Trump non vuole ritirare le truppe dalla Corea nell'accordo con Pyongyang - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un'intervista alla CBS che non pianifica di ritirare le truppe statunitensi dalla Corea del Sud a seguito degli accordi che verranno ...

Trump vuole mettere la Cina spalle al muro : Prima la carezza: 'Gli incontri vanno bene, proseguono con buona volontà e in uno stato d'animo positivo da entrambe le parti. Sarà di gran lunga l'accordo commerciale più grande mai fatto prima'. Poi,...

Venezuela - Maduro : "Pronto a negoziare con l'opposizione - Trump mi vuole uccidere" : Il presidente,in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria", si dice favorevole a elezioni legislative anticipate per porre fine alla crisi politica

Escalation in Venezuela : Guaidò vuole controllo asset petroliferi. Trump : sanzioni contro Maduro : Torna caldo il fronte Venezuela con una doppia dichiarazione. La prima è del consigliere per la sicurezza Usa John Bolton , che nella serata di lunedì 28 gennaio ha invitato l'esercito Venezuelano ad ...

Rifugiata siriana vuole curarsi negli Stati Uniti : Trump dice no : La ragazzina si è sottoposta a 13 operazioni alla faccia, al petto e alle braccia. Quando le hanno negato il visto si è sentita male.

Shutdown : Trump apre sui dreamer ma vuole i soldi per il muro : Un mese di blocco costa all'economia americana già oltre mezzo punto di Pil in meno, secondo le stime dei consiglieri del presidente, 13 punti base a settimana.

Trump vuole dispiegare missili e armi laser nello spazio : No, non è l'ennesimo capitolo di Star Wars. Stavolta si parla di realtà. Trump, e dunque il governo statunitense con lui, starebbe valutando la possibilità reale di dispiegare missili e armi laser nello spazio. In questo modo si andrebbe a rafforzare in modo netto lo scudo difensivo USA contro eventuali aggressori stranieri. Russia e Cina, insomma, sono avvertite. Trump illustra la nuova strategia antimissile (nonostante Putin lo mise in ...

Usa - diventa virale telefilm western anni '50 : il cattivo si chiama Trump e vuole costruire un muro : Nei giorni in cui il presidente Usa porta avanti la sua battaglia per innalzare un muro al confine con il Messico - dichiarandosi pronto a...

Trump non vuole rinunciare al muro : In Texas ha nuovamente minacciato di dichiarare un'emergenza nazionale per ottenere i fondi per costruirlo lungo il confine col Messico, intanto lo shutdown continua

USA : Trump vuole costruire il muro con i soldi per la ricostruzione post uragani : Dopo 3 settimane di shutdown, la Casa Bianca si sta preparando a dichiarare l’emergenza nazionale in modo da poter ottenere i fondi per la costruzione del muro (al confine col Messico) che non vengono concessi dal Congresso. Fonti del Washington post hanno rivelato che si starebbe pensando di stornare i fondi per gli interventi per la ricostruzione nelle zona del Texas e di Porto Rico devastate dagli uragani. Si tratterebbe di 13,9 ...