Truffa sui diamanti | sequestrati 700 milioni a 5 banche Tra le vittime Vasco Rossi e

Come funzionava la Truffa sui diamanti in cui è incappato anche Vasco Rossi (e non solo lui) : Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e oscillazioni di altri mercati più volubili. Peccato che qualcuno era riuscito a 'gonfiare' quei diamanti. Come? Aumentandone il valore e certificandolo grazie alla complicità delle banche. Non una truffa da ladri di polli Come quella messa in piedi ...

Come funzionava la Truffa sui diamanti in cui è incappato anche Vasco Rossi - e non solo lui - : Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e ...

Come funzionava la Truffa sui diamanti in cui è incappato anche Vasco Rossi - e non solo lui - : Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e ...

Come funzionava la Truffa sui diamanti in cui è incappato anche Vasco Rossi : Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e oscillazioni di altri mercati più volubili. Peccato che qualcuno era riuscito a 'gonfiare' quei diamanti. Come? Aumentandone il valore e certificandolo grazie alla complicità delle banche. Non una truffa da ladri di polli Come quella messa in piedi ...

Truffa sui diamanti - 700 milioni di euro : Sono 5 le banche coinvolte nel’inchiesta della procura di Milano: Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti

Vasco Rossi tra le vittime di una Truffa sui diamanti. Ha investito 2 - 5 milioni di euro : C'è anche Vasco Rossi tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebbero stati truffati, come risulta dall'inchiesta della Procura di Milano che ha portato la Guardia di Finanza a eseguire un sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro, anche a carico di 5 banche. In particolare, da quanto si è saputo, il cantante avrebbe investito 2,5 milioni di euro. Nell'elenco dei clienti raggirati figurerebbe anche ...

Vasco Rossi vittima di una maxi Truffa sui diamanti : «Ha investito 2 - 5 milioni». Tra i clienti anche Federica Panicucci. Indagini su 5 banche : Vasco Rossi vittima di una maxi truffa sui diamanti: «clienti raggirati, sequestrati 700 milioni». Vasco Rossi è tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebbero stati...

Vasco Rossi vittima di una maxi Truffa sui diamanti : «Ha investito 2 - 5 milioni». Indagini su 5 banche : Italian singer-songwriter Vasco Rossi performs on stage at Olimpico Stadium in Rome, Italy, 11 June 2018.ANSA/ALESSANDRO DI MEO Vasco Rossi vittima di una maxi truffa sui diamanti: «Clienti raggirati, sequestrati 700 milioni». Vasco Rossi è tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebbero stati truffati, come risulta dall’inchiesta della Procura di Milano che ha portato oggi la GdF ad eseguire un sequestro preventivo di oltre ...

Vasco Rossi vittima di una maxi Truffa sui diamanti : «Ha investito 2 - 5 milioni». Indagini su 5 banche : Vasco Rossi vittima di una maxi truffa sui diamanti: «Clienti raggirati, sequestrati 700 milioni». Vasco Rossi è tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebbero stati...

Vasco Rossi vittima di una maxi Truffa sui diamanti : «Ha investito 2 - 5 milioni» : Vasco Rossi vittima di una maxi truffa sui diamanti: «Clienti raggirati, sequestrati 700 milioni». Vasco Rossi è tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebbero stati...

Vasco Rossi vittima di una maxi Truffa sui diamanti : «Clienti raggirati - sequestrati 700 milioni» : Vasco Rossi vittima di una maxi truffa sui diamanti: «Clienti raggirati, sequestrati 700 milioni». Vasco Rossi è tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebbero stati...

U&D - dopo essere stata cacciata - Claire si sfoga sui social : 'Non ho Truffato nessuno' : Questa settimana è scoppiata l'ennesima bufera al Trono Over di Uomini e Donne, dopo che Maria De Filippi e la redazione hanno scoperto l'inganno di Gian Battista e Claire ai danni del programma. I due, infatti, avrebbero preso in giro tutti, simulando un'iniziale conoscenza mentre, in realtà, pare fossero già una coppia a tutti gli effetti. La conduttrice, in una delle ultime puntate del dating-show, dopo aver mostrato un filmato che ...

Guardia di finanza - Scoperta una nuova Truffa sui carburanti a Napoli : La colonnina segnava il pieno, ma gli automobilisti pagavano l'aria: è quello che hanno scoperto i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli nel corso dell'attività di ...

Sea Watch - l'ultima Truffa sui migranti : un'ombra sinistra. La verità dei numeri : così fregano ancora l'Italia : Il governo non può dirlo ufficialmente, ma sulla Sea Watch c'è di cui essere preoccupati. Da Catania il pm Zuccaro esclude rilievi penali contro l'Ong tedesca, si indaga solo per "irregolarità amministrative". Il punto vero, però, è che dietro lo sbarco dei 47 migranti bloccati per giorni al largo d