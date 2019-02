Truffa su vendita di diamanti | sequestro da 700 milioni  di euro | indagate 5 banche Vasco

“ Truffa sulla vendita di diamanti ai risparmiatori” - inchiesta della Finanza : anche cinque banche indagate : Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 700 milioni di euro nell’ambito di un’ inchiesta su una presunta truffa sulla vendita di diamanti a investitori e risparmiatori. Indagine coordinata dall’aggiunto Riccardo Targetti e dal pm Grazia Colacicco, nella quale risultano indagate per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti ...

Mette in vendita online l'auto e dà il pin al Truffatore : via 1100 euro : Aveva inserito un'inserzione relativa alla vendita della propria autovettura, del valore di 3mila euro. Un operaio ventenne di Orgiano, dopo essere stato contattato via telefono per la definizione ...